Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε η κάμερα του Star, όταν – κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ στο κέντρο της Κηφισιάς – μία γυναίκα Ρομά που ζητιάνευε ως ανάπηρη, σηκώθηκε και επιτέθηκε στον δημοσιογράφο.
Η γυναίκα ζητούσε ελεημοσύνη από τις περαστικές κυρίες, λέγοντας με τρεμάμενη φωνή ότι δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και ότι πεινούσε.
Μόλις όμως είδε την κάμερα, η «ανάπηρη» άρχισε να βρίζει και να … τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο Bαγγέλη Γκούμα, με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με»!
Μάλιστα, στο ρεπορτάζ ο Β. Γκούμας τόλμησε να ρωτήσει τη γυναίκα: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε».
Δείτε το βίντεο:
