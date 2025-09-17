Λογαριασμός
Βίντεο: «Ανάπηρη» Ρομά σηκώθηκε και επιτέθηκε σε δημοσιογράφο, ζωντανά στην κάμερα

Μόλις είδε την κάμερα, η «ανάπηρη» άρχισε να βρίζει και να … τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με»!

Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε η κάμερα του Star, όταν – κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ στο κέντρο της Κηφισιάς – μία γυναίκα Ρομά που ζητιάνευε ως ανάπηρη, σηκώθηκε και επιτέθηκε στον δημοσιογράφο.

Η γυναίκα ζητούσε ελεημοσύνη από τις περαστικές κυρίες, λέγοντας με τρεμάμενη φωνή ότι δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και ότι πεινούσε.

Μόλις όμως είδε την κάμερα, η «ανάπηρη» άρχισε να βρίζει και να … τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο Bαγγέλη Γκούμα, με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με»!  

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ ο Β. Γκούμας τόλμησε να ρωτήσει τη γυναίκα: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε». 

Δείτε το βίντεο: 

