Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος που παρενόχλησε 11χρονη

Στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τρίτης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μίας 11χρονης.
Συγκεκριμένα, ο δράστης φέρεται να προσέγγισε την 11χρονη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να την ακουμπάει στο πρόσωπο και στη συνέχεια στο σώμα της, αναφέρει το thestival.gr.
Η ανήλικη προσπάθησε να φύγει από το σημείο ενώ ο άντρας της χάιδευε το κεφάλι. Tελικά, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.
