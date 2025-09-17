Σοκαριστικό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε Γυμνάσιο της Πάτρας, με τέσσερις μαθήτριες της Β’ και της Γ’ Τάξης Γυμνασίου (ηλικίας 14 και 15 ετών), να ασκούν βία σε βάρος μιας 13χρονης μαθήτριας της Α’ Τάξης

Οι ανήλικες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και το gnomip.gr, επιτέθηκαν στην 13χρονη και την εξανάγκασαν να γονατίσει μπροστά στα πόδια τους, ενώ κατέγραψαν το περιστατικό και σε βίντεο.

Το θύμα περιέγραψε τα όσα βίωσε στο οικογενειακό της περιβάλλον και επελήφθησαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Μετά από διερεύνηση της καταγγελίας και διακριτικούς χειρισμούς από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας προέβησαν στη σύλληψη των τεσσάρων ανηλίκων και σχημάτισαν σε βάρος τους δικογραφία για απειλή, εξύβριση και παράνομη βία σε βάρος ατόμου αδύναμου να αντιδράσει.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των τριών κοριτσιών, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Χθες το απόγευμα, με προφορική εντολή του αρμοδίου Εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες και οι μαθήτριες και οι μητέρες τους, όμως για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Το εν λόγω περιστατικό ενδοσχολικής βίας είναι το δεύτερο που χειρίζονται οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γεγονός που εγείρει προβληματισμό και ανησυχία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.