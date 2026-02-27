Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε ο 64χρονος αλβανικης καταγωγής ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης με νοητική στέρηση στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως δεν θυμάται τι έκανε.

Οπως φέρεται να είπε, πήγε στο σπίτι της επειδή η μητέρα της του είχε δώσει τα κλειδιά για να το δείχνει σε υποψήφιους αγοραστές, καθώς θα έβγαινε σε πώληση.

Ο κατηγορούμενος κατέθεσε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ η μητέρα της 25χρονης με το άκουσμα της απόφασης εξαπελυε κατάρες.



Πηγή: skai.gr

