Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο 64χρονος «πρωταγωνιστής» της φρικιαστικής ιστορίας στη Κυψέλη, όταν αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑΜΕΑ.
Το αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο, την ώρα που η μητέρα της 25χρονης είχε βγει από το σπίτι για δουλειές.
Οι κάμερες ασφαλείας, που είχε τοποθετήσει στο σπίτι όμως, πρόδωσαν τον 64χρονο και χάλασαν τα αρρωστημένα σχέδια του, καθώς η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και γύρισε σπίτι αμέσως.
Ο 64χρονος βρισκόταν ακόμη εντός του χώρου και η μητέρα της 25χρονης για να γλιτώσει τη κόρη της τον χτύπησε με ένα τηγάνι . Ο 64χρονος τράπηκε σε φυγή μέχρι σήμερα που παραδόθηκε στις Αρχές
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.