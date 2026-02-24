Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο 64χρονος «πρωταγωνιστής» της φρικιαστικής ιστορίας στη Κυψέλη, όταν αποπειράθηκε να βιάσει 25χρονη ΑΜΕΑ.

Το αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο, την ώρα που η μητέρα της 25χρονης είχε βγει από το σπίτι για δουλειές.

Οι κάμερες ασφαλείας, που είχε τοποθετήσει στο σπίτι όμως, πρόδωσαν τον 64χρονο και χάλασαν τα αρρωστημένα σχέδια του, καθώς η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και γύρισε σπίτι αμέσως.

Ο 64χρονος βρισκόταν ακόμη εντός του χώρου και η μητέρα της 25χρονης για να γλιτώσει τη κόρη της τον χτύπησε με ένα τηγάνι . Ο 64χρονος τράπηκε σε φυγή μέχρι σήμερα που παραδόθηκε στις Αρχές

Πηγή: skai.gr

