Γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε το σύστημα και η φωτοσήμανση

Αποκαταστάθηκε η τηλεδιοίκηση στη γραμμή του σιδηρόδρομου Πλατύ – Αιγίνιο, με τις εργασίες να συνεχίζονται και σήμερα ώστε να καλυφθούν εκ νέου τα καλώδια με τσιμέντο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το ένα από τα τρία σημεία που έχει υποστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο ζημιά, είναι στον Πλάτανο Ημαθίας. Σε ότι αφορά τις έρευνες η αστυνομία έχει πάρει ήδη αποτυπώματα τόσο από μεταλλικά στοιχεία όσο και από κομμένα καλώδια, χωρίς να έχει ταυτοποιηθεί κάποιος δράστης ως τώρα. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και τις έχει αναλάβει το ελληνικό FBI μαζί με τη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σχετικά με τις δικαστικές εξελίξεις, ήδη υπάρχει προκαταρκτική εξέταση- παραγγελία από τον προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, στην Εισαγγελία της Βέροιας για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται αξιόποινες πράξεις για τις τρεις ζημιές.

Χθες Πέμπτη, αποκαταστάθηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης, καθώς τοποθετήθηκαν νέα καλώδια από προσωπικό του ΟΣΕ που δούλευε περισσότερο από 15 ώρες στο σημείο και σήμερα τοποθετήθηκαν τα νέα καλώδια και οπτικές ίνες μέσα σε μεταλλικές θήκες, αντιδιαβρωτικές και τσιμεντώθηκαν για λόγους ασφαλείας. Αύριο αναμένεται να αποκατασταθεί και το ζήτημα της περίφραξης, καθώς έχει πέσει και στα τρία σημεία που έγινε η ζημιά από τους δράστες.

Μέχρι και τη Δευτέρα θα υπάρχει στον χώρο περιπολικό επί 24ωρου βάσεως που θα επιτηρεί το σημείο και από χθες το βράδυ οπότε και επανασυνδέθηκαν τα καλώδια, το σύστημα τηλεδιοίκησης λειτούργησε ξανά και τα τρένα, οι αμαξοστοιχίες κυκλοφορούσαν πάνω στις ράγες κανονικά στις ταχύτητες που προβλέπονταν.

Για περίπου 24 ώρες από το Πλατύ μέχρι και τον σταθμό του Αιγινίου γινόταν η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών των τρένων με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με τηλεγραφήματα. Το ζήτημα λύθηκε χθες το βράδυ και η φωτοσήμανση αποκαταστάθηκε και πλέον το μόνο που έχει απομείνει είναι η περίφραξη.



Τέλος, σημειώνεται πως από τα τρία σημεία που προέκυψαν ζημιές, μόνο από το ένα έχει αφαιρεθεί χαλκός, ενώ από τα άλλα δύο όχι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.