Ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του Έβρου.

Τα πρώτα τρακτέρ έχουν φτάσει ήδη στον κόμβο των Καστανεών.

Το συντονιστικό της πανελλαδικής ένωσης αγροτών, αποφάσισε επίσης να βγάλουν οι αγρότες τα τρακτέρ τους στους δρόμους και να στήσουν μπλόκα σε Καρδίτσα και Λάρισα την ερχόμενη Πέμπτη.

Μεταξύ άλλων οι αγρότες επισημαίνουν ότι βασικά και διαχρονικά αιτήματα αποτελούν το υψηλό κόστος παραγωγής, η προστασία από τις φυσικές καταστροφές και η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αναφέρει ότι «άλλος δρόμος δεν υπάρχει από το να νιώσει η κυβέρνηση την πίεση μας, με τα τρακτέρ μας, στα μπλόκα και τις άλλες μορφές αγώνα πανελλαδικά».

Η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οργανώνουμε τις διεκδικήσεις για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, εντείνουμε την προσπάθεια να φτάσουμε σε κάθε χωριό, να ενημερώσουμε κάθε αγρότη, κάθε κτηνοτρόφο, κάθε μελισσοκόμο.

Στόχος ο συντονισμός μας και η κλιμάκωση του αγώνα μας για να μείνουμε στα χωριά μας, στα χωράφια, τους στάβλους τα μελίσσια μας.

Όπλο μας οι αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης της ΠΕΜ, για πανελλαδικά συντονισμένες αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά και των μαζικών συσκέψεων Αγροτικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή προγραμματιστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Τα κρίσιμα ζητήματα που μας απασχολούν όχι μόνο δεν έχουν λυθεί αλλά βλέπουμε να επιταχύνεται η πολιτική που μας πετάει έξω από την παραγωγή, η πολιτική που οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου.

Την ίδια στιγμή, χάρη και στις διάφορες συμφωνίες που έχει υπογράψει η ΕΕ με τρίτες χώρες (πχ Mercosur), οι αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, σε πολλές περιπτώσεις αμφιβόλου ποιότητας, και οι “ελληνοποιήσεις” αποτελούν πλέον “κανονικότητα” και όχι εξαίρεση.

Το κόστος παραγωγής παραμένει στα ύψη ενώ η κυβέρνηση, κινούμενη όπως και οι προκάτοχοί της στις ράγες της ΚΑΠ, αρνείται να ορίσει εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας, κάνοντας τις πλάτες στα καρτέλ της μεταποίησης και της εμπορίας που αγοράζουν κοψοχρονιά, με “ανοιχτές” τιμές την παραγωγή μας, για να την πουλήσουν 3, 4, 5 φορές παραπάνω στη λαϊκή κατανάλωση. Έτσι φέτος, η χρονιά είναι ιδιαίτερα καταστροφική καθώς κανένας αγρότης, κανένας κτηνοτρόφος δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα που έκανε για την καλλιέργεια ή την εκτροφή του.

Η επιστροφή των 100 εκ. ευρώ του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου κίνησης δεν ικανοποιεί το αίτημά μας για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία όπως αυτό που οι κυβερνήσεις δίνουν σε εφοπλιστές κ.α οι οποίοι δεν πληρώνουν σεντ για ΕΦΚ. Είναι ένα μέρος του φόρου που καταβάλλουμε, που κερδήθηκε ύστερα από την πίεση που ασκήσαμε με τις μεγαλειώδεις περυσινές κινητοποιήσεις.

Είμαστε “ξέφραγο αμπέλι” που μπάζει απο τις ζωονόσους, όπως η πανώλη και η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν επαρκούν για την κάλυψη της απώλειας του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Ποιος κτηνοτρόφος μπορεί να επιβιώσει όταν δεν μπορεί να σφάξει, όταν είναι αναγκασμένος να κρατάει τα ζώα σε καραντίνα, να τα ταΐζει με πανάκριβες ζωοτροφές, χωρίς ενίσχυση από το κράτος;

Μας αφανίζουν οι πλημμύρες, η λειψυδρία και η ξηρασία, οι πυρκαγιές κλπ. Ταυτόχρονα τα προγράμματα της κυβέρνησης για έργα μέσω ΣΔΙΤ όπως και η σύσταση ΑΕ για τη διαχείριση των υδάτων πρόκειται να εκτοξεύσουν το κόστος άρδευσης για τους αγρότες αλλά και της ύδρευσης για τον λαό.

Οι κατευθύνσεις του υπουργείου για τον ΕΛΓΑ είναι φανερό ότι οδηγούν σε περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και σε αύξηση των ασφάλιστρων που καταβάλλουν οι αγρότες. Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό, με τον παρασιτισμό των ΚΥΔ, τον χορό εκατομμυρίων που στήνουν στις πλάτες μας οι διάφοροι επιτήδειοι παίζοντας με το εθνικό απόθεμα, τις εκτάσεις, τους βοσκότοπους απομυζώντας αγροτικές επιδοτήσεις. Παράλληλα το “άρμεγμα” των αγροτών από τα διάφορα μελετητικά γραφεία έχει με την νέα ΚΑΠ ενταθεί.

Με τη συμμετοχή της Ελλάδας στα πολεμικά πεδία κι εμείς πληρώνουμε βαρύ τίμημα, με την απώλεια μεγάλων αγορών για τα προϊόντα μας, όπως αυτή της Ρωσίας και την εκτόξευση του κόστους παραγωγής για πετρέλαιο, ρεύμα, λιπάσματα, ζωοτροφές ενώ την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μας λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά για την παιδεία, την υγεία ή την αγροτική παραγωγή κλπ, την ίδια στιγμή δίνονται δισεκατομμύρια για τους ΝΑΤΟικούς πολέμους.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Η κυβέρνηση υποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει τα προβλήματά μας και τα αιτήματά μας. Ομολογεί ότι μας καλεί σε διάλογο όχι για να δώσει λύσεις αλλά για να μας εξηγήσει τα “δημοσιονομικά δεδομένα” τα οποία εμείς ζούμε στο πετσί μας.

Μόνο με τους μαζικούς και ενωτικούς αγώνες μας, την αλληλεγγύη όλου του λαού και με τα τρακτέρ μας στους δρόμους καταφέραμε να αποσπάσουμε ορισμένες κατακτήσεις όπως το αφορολόγητο, το ακατάσχετο, την αναστολή αρχικά και την κατάργηση στη συνέχεια του τέλους επιτηδεύματος, την χορήγηση αποζημιώσεων και διάφορων ενισχύσεων καθώς και την ικανοποίηση τοπικών αιτημάτων κ.α.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει από το να νιώσει η κυβέρνηση την πίεση μας, με τα τρακτέρ μας, στα μπλόκα και τις άλλες μορφές αγώνα πανελλαδικά.

Να απαντήσουμε οργανωμένα και συντονισμένα στην πολιτική που μας έχει φέρει στα όρια της επιβίωσης. Που μας αφήνει απροστάτευτους εμάς και όλο τον λαό απέναντι σε κάθε καταστροφή να τρέχουμε να σωθούμε. Δεν είναι λογικό σήμερα, με τέτοια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας να πνιγόμαστε το χειμώνα και να καιγόμαστε το καλοκαίρι. Εμείς μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους παράγουμε όλον τον πλούτο και μας αξίζει εν έτει 2025 να ζούμε μια καλύτερη ζωή σε μία καλύτερη κοινωνία για εμάς και τα παιδιά μας.

Είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και διεκδικούμε κόντρα στις επιπτώσεις της ΚΑΠ και της πολιτικής των κυβερνήσεων:

Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και των χαμηλών τιμών • Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε αγροτικό κεφάλαιο και παραγωγή • Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής • Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής όπως αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο ρεύμα 7 λεπτά/Kwh, επιδότηση λιπασμάτων, αγροεφοδίων και ζωοτροφών • Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας για την επιβίωσή μας και προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση • Υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και προληπτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες • Σύνδεση της επιδότησης με την γεωργική παραγωγή και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο • Να μην χαθούν οι συνδεδεμένες λόγω μη κάλυψης του πλαφόν εξαιτίας καιρικών συνθηκών και νόσων • Κατάργηση των ΚΥΔ – Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από τις κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις • Μέτρα για τον έλεγχο των “ελληνοποιήσεων” – στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών Άμεσα αύξηση των αγροτικών συντάξεων.

