Άγρια επίθεση από αγνώστους δέχτηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 μαθητές στην πλατεία Καραΐσκάκη στον Άλιμο, με αποτέλεσμα δύο μαθητές να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 11 μαθητές κάθονταν στους πάγκους και στα όργανα γυμναστικής της πλατείας, όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν περίπου 7 κουκουλοφόροι που κρατούσαν στα χέρια γκλοπ.

Τότε, άρχισαν να βρίζουν και να χτυπούν τα αγόρια της παρέας στο κεφάλι.

Από τα χτυπήματα δύο μαθητές της Γ' Λυκείου τραυματίστηκαν σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.