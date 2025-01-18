Μαγνησία: Βάζουν «μπροστά» τα τρακτέρ οι αγρότες – Την Πέμπτη το πρώτο μεγάλο μπλόκο



Τα τρακτέρ τους «ζεσταίνουν» οι αγρότες της Μαγνησίας ενόψει των κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τόπους σε όλη την Θεσσαλία την Πέμπτη. Ειδικότερα, χθες στον Παλαμά Καρδίτσας, συνεδρίασε η Επιτροπή Μπλόκων παρουσία εκατοντάδων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr , η σύσκεψη ήταν μαζική με τους Πρόεδρους της ΕΟΑΣΚ, κ. Κων. Τζέλλα, της ΕΟΑΣ Λάρισας κ. Ριζ. Μαρούδα, της ΕΟΑΣ Τρικάλων, κ. Λ. Τσέκα και της ΕΟΑΣ Μαγνησίας κ. Θ. Γεωργαδάκη που τοποθετήθηκαν εισηγητικά.

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα τα μπλόκα να είναι ανά νομό και όχι ένα κεντρικό, καθώς έτσι θα ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου να εισακουστούν τα αιτήματα των αγροτικού κόσμου.

Τα μπλόκα στη Θεσσαλία και φυσικά στη Μαγνησία θα στηθούν την Πέμπτη, ενώ τη Δευτέρα θα αποφασιστούν οι λεπτομέρειες και τα ακριβή σημεία των κινητοποιήσεων.

Τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων:

•Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και των χαμηλών τιμών

• Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε αγροτικό κεφάλαιο και παραγωγή

• Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής

• Μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής όπως αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο ρεύμα 7 λεπτά/Kwh, επιδότηση λιπασμάτων, αγροεφοδίων και ζωοτροφών

• Εγγυημένες τιμές στα προϊόντα μας για την επιβίωσή μας και προσιτές τιμές στη λαϊκή κατανάλωση

• Υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομής και προληπτικών μέτρων για προστασία από φυσικές καταστροφές και ασθένειες

• Σύνδεση της επιδότησης με την γεωργική παραγωγή και το κτηνοτροφικό κεφάλαιο

• Να μην χαθούν οι συνδεδεμένες λόγω μη κάλυψης του πλαφόν εξαιτίας καιρικών συνθηκών και νόσων

• Κατάργηση των ΚΥΔ – Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από τις κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις

• Μέτρα για τον έλεγχο των “ελληνοποιήσεων” – στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών

• Άμεσα αύξηση των αγροτικών συντάξεων.

Πηγή: skai.gr

