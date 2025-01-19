Βόλος: Χειροπέδες σε υπεύθυνο καφετέριας που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη

Στη σύλληψη ενός υπευθύνου κατατήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν οι αρχές στο Βόλο, καθώς ο άνδρας φέρεται να σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία «Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ως υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια), προσέφερε αλκοολούχα ποτά σε ανήλικη, εκθέτοντάς την σε κίνδυνο».

Ο Νόμος προβλέπει ποινικές διώξεις στους υπευθύνους του καταστήματος, σφράγιση του χώρου διάθεσης των ποτών αλλά και ευθύνες στους γονείς για παραμέληση.

Πηγή: skai.gr

