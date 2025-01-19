Άρτα: «Έσβησε» 5χρονο κοριτσάκι στο νοσοκομείο του Ρίο

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε οικογένεια από την Άρτα, χάνοντας το κοριτσάκι τους σε ηλικία μόλις 5 ετών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την πόλη της Ηπείρου, στο νοσοκομείο του Ρίο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κατέληξε προκαλώντας θρήνο στους οικείους του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να έκανε κάποιος κακό στο κοριτσάκι (δεν έφερε μώλωπες ή εκδορές).

Για την διερεύνηση των αιτιών θανάτου του 5χρονου παιδιού θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή και όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

