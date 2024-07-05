Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ανακοινώθηκαν,επίσης, τα στατιστικά στοιχεία για τις φετινές βαθμολογικές επιδόσεις.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εξής στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών στα ΓΕΛ:

Το 16,93% των μαθητών έγραψαν κάτω από 10 ή 10 στο μάθημα των Αγγλικών, ενώ μόλις το 5% έγραψε πάνω από 18. Σημειώνεται ότι στο μάθημα των Αγγλικών εξετάστηκαν 15.379 μαθητές. Το 36, 66% των μαθητών έλαβε βαθμό κάτω από 10 ή 10 σε πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ, μόλις το 2,41% πέτυχε πάνω από 18. Σημειώνεται ότι εξετάστηκαν 3.317 μαθητές. Το 38,58% των μαθητών έγραψε κάτω από τη βάση στη Μουσική αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ενώ το 6,43% έλαβε βαθμό άνω του 18. Σημειώνεται ότι σε αυτά τα ειδικά μαθήματα εξετάστηκαν 762 μαθητές.

Αναφορικά με τις βαθμολογικές επιδόσεις στα ΕΠΑΛ:

Το 41,86% των μαθητών έγραψαν κάτω από 10 ή 10 στο μάθημα των Αγγλικών, ενώ μόλις το 0,84% έγραψε πάνω από 18. Σημειώνεται ότι στο μάθημα των Αγγλικών εξετάστηκαν 1.548 μαθητές από ΕΠΑΛ. Στο μάθημα των Γαλλικών το 60% των μαθητών έγραψαν κάτω από 10 ή 10 στο μάθημα των Γαλλικών, ενώ κανείς δεν έγραψε πάνω από 18. Σημειώνεται ότι στο μάθημα των Γαλλικών εξετάστηκαν 5 μαθητές από ΕΠΑΛ.

Οι βαθμολογίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.