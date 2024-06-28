Πανωλεθρία σημειώθηκε σε τρία μαθήματα, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία σχεδόν το 60% των μαθητών έγραψαν κάτω από τη βάση.

Για ακόμη μία χρονιά, τα στατιστικά των βαθμολογιών «δείχνουν» υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση και χαμηλά ποσοστά αριστούχων.

Συνολικά, 90.416 υποψήφιοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.851 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2024-25.

Από αυτούς, οι 74.847 υποψήφιοι προέρχονται από τα ΓΕΛ και οι 15.569 από τα ΕΠΑΛ.

Τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Όπως αναμενόταν, οι βαθμολογίες αποτύπωσαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι υποψήφιοι στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και των Μαθηματικών, καθώς στα τρία αυτά μαθήματα καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση για τις φετινές Πανελλαδικές, τα οποία κινούνται κοντά στο 60%.

Αναλυτικότερα, το 59,87% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στην Ιστορία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Φυσική είναι 58,95% και για τα Μαθηματικά 58,37%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έγραψαν κατά τη συντριπτική τους πλειονότητα κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, σε ποσοστό που έφτασε το 72,94%.

Του… «ύψους και του βάθους»

Ιδιαίτερη εικόνα εμφανίζουν τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών στα μαθήματα της Πληροφορικής, της Οικονομίας, της Βιολογίας και των Λατινικών. Οι υποψήφιοι φαίνεται ότι «μοιράστηκαν», καθώς τα ποσοστά «δείχνουν» συγκέντρωση σε βαθμολογίες κάτω της βάσης και ταυτόχρονα σε υψηλές βαθμολογίες.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στο μάθημα της Πληροφορικής, το 23,32% των υποψηφίων έγραψε βαθμό 0-5 και το 21,71% αυτών, έγραψε άριστα (18-20).

Στην Οικονομία, επίσης, βαθμολογία 0-5 πήρε το 32,08% των υποψηφίων, ενώ άριστα το 18,19%.

Στο μάθημα της Βιολογίας, το 19,44% των υποψηφίων έγραψε βαθμό 5-10 και το 22,34% έγραψε άριστα.

Στο μάθημα των Λατινικών, το 34,32% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση και ταυτόχρονα κατέγραψε ποσοστό αριστούχων της τάξεως του 14,20%.

Λίγοι οι αριστούχοι

Στα υπόλοιπα μαθήματα, τα ποσοστά που καταγράφονται για τις άριστες βαθμολογίες (18-20) κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Ειδικότερα, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, μόλις το 1,62% έγραψε πάνω από 18 και στα Αρχαία, μόλις το 2,18%. Αξιοπρόσεκτο είναι και το γεγονός, ότι στα Αρχαία, η υψηλότερη συγκέντρωση ποσοστών βαθμολογίας καταγράφεται στους βαθμούς 5-10 (31,66%).

Στο μάθημα των Μαθηματικών, άριστα έγραψε το 4,59%. Στη Φυσική, το ποσοστό αριστούχων φτάνει το 7,23% και στην Ιστορία το 10,85%.

Εξαίρεση, αποτελούν τα Λατινικά που, όπως προαναφέρθηκε, το 14,20% των υποψηφίων αρίστευσε, καθώς επίσης και η Χημεία, με ποσοστό αριστούχων στο 18,25%. Πανωλεθρία

Υπολογισμός μορίων και τα επόμενα βήματα

Από σήμερα, οι υποψήφιοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους και για τη διευκόλυνσή τους στον υπολογισμό, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024, οι εξετάσεις των οποίων ολοκληρώθηκαν σήμερα.

Επόμενο -και τελευταίο- βήμα για τους υποψήφιους πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την οποία εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

