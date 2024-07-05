Λογαριασμός
Ανήλικη στη Χαλκίδα κατήγγειλε τον θείο της για ξυλοδαρμό και εξύβριση

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο άνδρας αφού την έβρισε για άγνωστο λόγο έπειτα τη χαστούκισε και τράπηκε σε φυγή

βία

Για ξυλοδαρμό και εξύβριση κατήγγειλε μια 15χρονη στη Χαλκίδα, τον θείο της, σε αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το eviathema.gr την καταγγελία της ανήλικής, ο άνδρας αφού την έβρισε για άγνωστο λόγο έπειτα τη χαστούκισε και τράπηκε σε φυγή.

Η 15χρονη πήγε στην Ασφάλεια και προχώρησε σε καταγγελία και μέχρι σήμερα ο άνδρας αναζητείται να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Χαλκίδα Ξυλοδαρμός ανήλικη
