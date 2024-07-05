Για ξυλοδαρμό και εξύβριση κατήγγειλε μια 15χρονη στη Χαλκίδα, τον θείο της, σε αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το eviathema.gr την καταγγελία της ανήλικής, ο άνδρας αφού την έβρισε για άγνωστο λόγο έπειτα τη χαστούκισε και τράπηκε σε φυγή.

Η 15χρονη πήγε στην Ασφάλεια και προχώρησε σε καταγγελία και μέχρι σήμερα ο άνδρας αναζητείται να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Πηγή: skai.gr

