Για ξυλοδαρμό και εξύβριση κατήγγειλε μια 15χρονη στη Χαλκίδα, τον θείο της, σε αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σύμφωνα με το eviathema.gr την καταγγελία της ανήλικής, ο άνδρας αφού την έβρισε για άγνωστο λόγο έπειτα τη χαστούκισε και τράπηκε σε φυγή.
Η 15χρονη πήγε στην Ασφάλεια και προχώρησε σε καταγγελία και μέχρι σήμερα ο άνδρας αναζητείται να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου.
Πηγή: skai.gr
