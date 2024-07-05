«Ο Καραϊβάζ είναι νεκρός λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας» είπε στην κατάθεση της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η χήρα του δημοσιογράφου Στάθα Καραϊβάζ , που άνοιξε με την κατάθεση της, την αποδεικτική διαδικασία για την εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιώργου Καραϊβάζ στις 9 Απριλίου 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο.

Η μάρτυρας δήλωσε πεπεισμένη πως το κίνητρο της δολοφονίας του συζύγου της ήταν η δημοσιογραφική του δουλειά, λέγοντας πως η εντολή για την εκτέλεσή του δόθηκε από κάποιον «που ενοχλήθηκε από όσα έγραφε, κάποιος από το οργανωμένο έγκλημα... Που ήθελε να του κλείσει το στόμα. Ο Καραϊβάζ είναι νεκρός λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας».

Στη σημερινή δεύτερη συνεδρίαση για την υπόθεση, η διαδικασία ξεκίνησε με την ανάγνωση από την εισαγγελέα της Έδρας του κατηγορητηρίου που βαρύνει τους δύο αδελφούς, 49 και 41 ετών, που κάθονται στο εδώλιο ως φυσικοί αυτουργοί της ανθρωποκτονίας. Ο μικρότερος σε ηλικία κατηγορούμενος, που φέρεται ως ο εκτελεστής, ζήτησε τον λόγο και είπε στο δικαστήριο: «Θα ήθελα όλοι όσοι είναι στην αίθουσα να δουν τις φωτογραφίες με τους δολοφόνους και να δουν κι εμάς. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Η κυρία Καραϊβάζ κατέθεσε ότι ο δημοσιογράφος δεν είχε εμπλοκές με οτιδήποτε ύποπτο και ζούσε μία ζωή με μία καθημερινότητα περιορισμένη ανάμεσα στο σπίτι και τη δουλειά του χωρίς να κάνει κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του γιου τους. Είπε επίσης πως δεν μοιραζόταν τα θέματα και τις υποθέσεις που ως δημοσιογράφος χειριζόταν ούτε με την ίδια ούτε με συναδέλφους του και πως για τα ρεπορτάζ του «επικοινωνούσε με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, υπουργείο, αξιωματικούς, ποινικούς κλπ. και όλοι ήταν πηγές του».

Περιγράφοντας, κατόπιν ερώτησης του προέδρου, την καθημερινότητα του δημοσιογράφου, η μάρτυρας αναφέρθηκε σε μία ρουτίνα που ξεκινούσε από το νωρίς το πρωί οπότε ο Καραϊβάζ ασχολιόταν με το ιστολόγιο που είχε και συνεχιζόταν με την εργασία του σε τηλεοπτικό σταθμό από όπου έφευγε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι και συνήθως έφθανε σπίτι είτε γύρω στις 2:15 είτε κατά τις 3:00.

«Εκείνη τη μέρα 2 παρά 10 με πήρε, ήμουν σπίτι με το γιο μας. Κανονικά θα πηγαίναμε στο Μαρούσι, γι αυτό με ρώτησε "πού σας βρίσκω;". Κατά τις 2:20 με κάλεσε ο συνδικαλιστής αστυνομικός Γιώργος Καλλιακμάνης και με ρώτησε αν είμαστε καλά. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει... Είδα τον κόσμο (να μαζεύεται έξω από το σπίτι) και κατέβηκα κάτω... Ήταν άξιος άνθρωπος. .» είπε κλαίγοντας η χήρα του δημοσιογράφου .

Εισαγγελέας: Το bloko (ιστολόγιο του θύματος) το διαβάζατε;

Μάρτυρας: Όχι μόνο εγώ, όλοι στη δουλειά το είχαν ανοιχτό.

Εισαγγελέας: Για τον .. (επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε το 2019) τι ξέρετε;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω τίποτα.

Εισαγγελέας: Για την υπόθεση (κύκλωμα εκβιαστών) που κατέθεσε ως ύποπτος;

Μάρτυρας: Ότι τον έμπλεξαν σε μία ιστορία.

Στη δική τους κατάθεση η μητέρα του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου Παναγιώτα Καραϊβάζ και η αδελφή του Ανατολή Καραϊβάζ ζήτησαν την τιμωρία των δραστών και των εντολέων τους.

Στο δικαστήριο κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας, κηπουρός στον Δήμο Αλίμου, ο οποίος μαζί με άλλα δύο άτομα είδε όλη την σκηνή του εγκλήματος. «Άκουσα κάτι σαν εξάτμιση και μετά κάτι σαν "ααααα". Βλέπω κάτι τύπους από πάνω (από τον πεσμένο) να βαράνε αβέρτα. Είδα δύο άνδρες, ο μπροστινός είχε το όπλο. Φορούσαν κράνη και full face κουκούλα. Ανεβήκαν στο μηχανάκι και φύγανε πολύ ήρεμοι και ψύχραιμοι… Μας είδαν ότι ήμασταν στο σημείο, αλλά ήταν άνετοι, σαν να έπαιρναν τα εργαλεία να πάνε να κλαδέψουν» είπε.

Κατάθεση έδωσε επίσης ένας εκ των αστυνομικών που συμμετείχαν στις έρευνες, ο οποίος είπε πως ο σωματότυπος ενός από τους δύο κατηγορούμενους για την εκτέλεση, μοιάζει με αυτόν που πυροβόλησε τον δημοσιογράφο. «Δεν λέω ότι ήταν αυτός, αλλά ότι μοιάζει, φαινόταν γυμνασμένος... Φάνηκε ότι δεν πήγαν να απειλήσουν, ήξεραν τι έκαναν» κατέθεσε, επισημαίνοντας ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος «δεν ταιριάζει σωματοτυπικά με τον οδηγό».

Νωρίτερα οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, αναφέροντας ότι στο παραπεμπτικό βούλευμα δεν γίνεται αναφορά στο κίνητρο της δολοφονίας, που κατά την άποψή τους αφορά τη δημοσιογραφική ιδιότητα του θύματος, ζήτησαν από το δικαστήριο να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως τις πληροφορίες περί χρημάτων που εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς των κατηγορουμένων.

Ζήτησαν επίσης την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας με αστυνομικό έλεγχο κατά την είσοδο του κοινού στο ακροατήριο.

Η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων συντάχθηκε και με τα δύο αιτήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

