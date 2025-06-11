Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον σκηνοθέτη, συγγραφέα και ηθοποιό Βασίλη Παπαβασιλείου τελέστηκε στις 11.30 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Μεροπίου Ακροπόλεως.
Η ταφή έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρέστησαν για τον τελευταίο αποχαιρετισμό ήταν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Γιάννης Μπέζος, η Κοραλία Καράντη, η Μαριάννα Κάλμπαρη, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Χρήστος Χωμενίδης, η Γωγώ Μπρέμπου, ο Σταμάτης Φασουλής και ο Χρήστος Λούλης.
Ο Βασίλης Παπαβασιλείου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών το πρωί της περασμένης Παρασκευής (6/6) έπειτα από πολύμηνη περιπέτεια με την υγεία του και νοσηλεία στη ΜΕΘ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.