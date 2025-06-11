Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον σκηνοθέτη, συγγραφέα και ηθοποιό Βασίλη Παπαβασιλείου τελέστηκε στις 11.30 το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Μεροπίου Ακροπόλεως.

Η ταφή έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρέστησαν για τον τελευταίο αποχαιρετισμό ήταν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Γιάννης Μπέζος, η Κοραλία Καράντη, η Μαριάννα Κάλμπαρη, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Χρήστος Χωμενίδης, η Γωγώ Μπρέμπου, ο Σταμάτης Φασουλής και ο Χρήστος Λούλης.

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών το πρωί της περασμένης Παρασκευής (6/6) έπειτα από πολύμηνη περιπέτεια με την υγεία του και νοσηλεία στη ΜΕΘ.

