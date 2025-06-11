Εξαρθρώθηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε οικίες και οχήματα, στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν δυο ημεδαποί άνδρες, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, συνέργεια σε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε βάρος ακόμα δέκα ακόμα ημεδαπών, εκ των οποίων οι δυο είναι ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 ετών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των δυο ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τον Ιούνιο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025 διέπραξαν συνολικά 24 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αιγιαλείας σε οικίες και οχήματα, (21 τετελεσμένες – 3 απόπειρες), κατά τις οποίες αφαίρεσαν 40 ράβδους χρυσού, κοσμήματα, χρήματα, χρυσές λίρες Αγγλίας, πίνακες με τυπωμένες όψεις σε φύλλα χρυσού, ηλεκτρονικές συσκευές και δυο κινητά τηλέφωνα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις 375.000 ευρώ, ενώ προκάλεσαν φθορές αξίας 30.000 ευρώ.

Πώς δρούσαν

Ως προς την μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, οι κατηγορούμενοι, είχαν συστήσει επιχειρησιακά δομημένη ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών.

Ειδικότερα, ενοικίαζαν οχήματα ως μέσα ασφαλούς προσέγγισης και διαφυγής από τους τόπους των κλοπών, ενώ εκτός από τις οικίες που διερρήγνυαν, επέλεγαν ως στόχους και οχήματα που στάθμευαν σε παραλιακές περιοχές κατά τους θερινούς μήνες. Κατά τη διάπραξη των κλοπών λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια.

Παράλληλα προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές είχαν εφοδιαστεί με κάρτες sim κινητών τηλεφώνων ονομαστικοποιημένων σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους – ghost phones».

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας στις οικίες των δυο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

πλήθος κοσμημάτων,

1 πτυσσόμενο μαχαίρι,-1- βαριοπούλα και -2- φυσίγγια

6 κινητά τηλέφωνα, κάρτες sim και κουτί κινητού τηλεφώνου και

1 αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν παράλληλα με τα ενοικιαζόμενα για την διάπραξη των κλοπών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διακριβωθεί αν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.

