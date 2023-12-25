Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων και ο Δήμος Περιστερίου σε μια μοναδική γιορτή θα δημιουργήσουν και φέτος τη μεγαλύτερη Βασιλόπιτα, με περισσότερα από 65.000 κομμάτια και πολλά φλουριά που θα αντιστοιχούν σε δώρα.

Η μεγαλύτερη γιορτή για την Πρωτοχρονιά θα ξεκινήσει την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 17:30 στην πλατεία Δημαρχείου – στάση Μετρό "Περιστέρι". Είσοδος Ελεύθερη!

Η Βασιλόπιτα θα ξεπερνά τους 9 τόνους βάρος και στο τέλος θα κοπεί και θα διανεμηθεί στους πολίτες που θα παρευρεθούν στη μεγάλη γιορτή για την Πρωτοχρονιά!

Δεκάδες βιοτεχνικά αρτοποιεία (Φούρνοι της Γειτονιάς), έμπειροι αρτοποιοί θα αναλάβουν τη δημιουργία της βασιλόπιτας από νωρίς το πρωί. Στην παρασκευή συμμετέχουν οι μαθητές της Σχολής Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής της ΕΠΑ.Σ ΔΥΠΑ Γαλατσίου.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της βασιλόπιτας είναι: 5.500 kg Αλεύρι, 1.700 kg Ηλιέλαιο - Λάδι, 500 kg Ζάχαρη, 520 kg Άχνη, 5.000 Αυγά, 30kg Πορτοκάλια Ξύσμα, 75 kg Κονιάκ, 70 kg Κανέλλα τριμμένη.

