Το δικό της αντίο στον πρώην σύζυγό της, Βασίλη Δημάκη είπε η Ερασμία Μάνου με μια ανάρτησή της στα social media.

Ο Βασίλης Δημάκης έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή σήμερα Παρασκευή σε ηλικία 46 ετών. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από συγκρατούμενούς του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των φυλακών για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αλλά, όπως διαπιστώθηκε, είχε καταλήξει.

Ο Βασίλης Δημάκης υπήρξε ζευγάρι με την κόρη της Σοφίας Βόσσου, Ερασμία Μάνου- είχαν συνάψει και σύμφωνο συμβίωσης ωστόσο προχώρησαν σε λύση αυτού στη συνέχεια.

«Δεν βγαίνει καμία λέξη. Μόνο σιωπή και ατελείωτες αναμνήσεις. Αυτό το χαμόγελο σου. Αυτό το κολάζ με τις φωτογραφίες μας. Πόνος!

Θα σ’αγαπάω όσο αναπνέω όπως σου υποσχέθηκα. Αντίο ψυχή μου. Πέτα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. Θα βρεθούμε και πάλι, για όσα αφήσαμε στη μέση», έγραψε χαρακτηριστικά η Ερασμία Μάνου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του Δημάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.