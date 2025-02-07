Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή νωρίτερα σήμερα ο Βασίλης Δημάκης στις φυλακές Κορυδαλλού, ο οποίος είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και διχογνωμιών στους κόλπους της κοινωνίας, με επίκεντρο την πολυτάραχη ζωή του.

Η φυλακή

Γεννημένος το 1978 και άρα σε ηλικία μόλις 20 ετών ξεκίνησαν τα μπλεξίματα του με τον νόμο, όταν το 1998, ο Βασίλης Δημάκης καταδικάστηκε για «έγκλημα τιμής» που αφορούσε την αδερφή του.

Αφού αποφυλακίστηκε, κατηγορήθηκε για έξι ληστείες τραπεζών και εξέτιε ποινή κάθειρξης 44 ετών για ληστείες, παράνομη οπλοφορία και πλαστογραφία. Έμεινε γνωστός ως «ο ληστής με το καλάσνικοφ».

Οι απεργίες πείνας

Το 2016, ενώ ήταν κρατούμενος στις φυλακές Γρεβενών, αποφάσισε να ολοκληρώσει τη φοίτησή του στο λύκειο. Είχε λάβει άδεια για 11 συνολικά ημέρες από την εισαγγελέα προκειμένου να δώσει εξετάσεις στο εσπερινό λύκειο της πλατείας Βουδ στην Πάτρα, ώστε να πάρει το απολυτήριο. Τελικά, αποφοίτησε ως αριστούχος με βαθμό 19,9. Έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις και πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, στο οποίο εισήχθη ως δεύτερος καλύτερος.

Στις 12 Μαρτίου, εξετάστηκε από το τριμελές πειθαρχικό συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού το αίτημα του Βασίλη Δημάκη για εκπαιδευτική άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι). Μολονότι είχε περάσει επιτυχώς τα τρία μαθήματα, στα οποία εξετάστηκε μέσα από τη φυλακή, το συμβούλιο απέρριψε για τρίτη φορά το αίτημα του για εκπαιδευτική άδεια, με το επιχείρημα ότι τα μαθήματα για τα οποία ζητούσε άδεια είναι θεωρητικά, γι’ αυτό και δε χρειάζεται να τα παρακολουθήσει.

Ο Δημάκης προχώρησε σε πολλές απεργίες πείνας και δίψας διεκδικώντας το δικαίωμα να παρακολουθεί μαθήματα. Το 2018, ξεκίνησε απεργία πείνας στις 14 Μαρτίου, ζητώντας εκπαιδευτική άδεια για να παρακολουθεί τα μαθήματά του στο πανεπιστήμιο. Στις 6 Απριλίου του ίδιου έτους, κλιμάκωσε την κινητοποίησή του σε λευκή απεργία (αποχή από τροφή και νερό), διαμαρτυρόμενος για την καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήματός του.

Το 2020, μετά από μεταγωγή του στις φυλακές Γρεβενών, ο Δημάκης ξεκίνησε νέα απεργία πείνας και δίψας, απαιτώντας την επιστροφή του στον Κορυδαλλό για να συνεχίσει τις σπουδές του. Δύο χρόνια μετά το 2022, ο Δημάκης προχώρησε σε τρίτη απεργία πείνας και δίψας, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας που θα του επέτρεπε να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Ως φοιτητής ο Βασίλης Δημάκης είχε παραβιάσει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που του είχε επιβληθεί και απέδρασε, ωστόσο συνελήφθη σε διαμέρισμα στον Πειραιά έπειτα από έρευνα που έκανε η Αντιτρομοκρατική.

Ο έρωτας με την Ερασμία Μάνου κόρη της Σοφίας Βόσσου

Εν μέσω μίας απεργίας πείνας ένα μήνυμα συμπαράστασης στάθηκε αφορμή για να γνωριστεί η Ερασμία Μάνου, κόρη της Σοφίας Βόσσου με τον Βασίλη Δημάκη. Του έστειλε μήνυμα στα social media για να δηλώσει τη στήριξή της στο έργο του. Τότε το προφίλ του το διαχειριζόταν άλλοι, οι οποίοι και τους έφεραν σε επαφή. Ακολούθησαν επισκεπτήρια που πήγαινε να τον δει στον Κορυδαλλό κάθε 15 ημέρες. Στις 4 Μαΐου του 2023 υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Ωστόσο, χώρισαν τον Φεβρουάριο του 2024 με τον Βασίλη Δημάκη να δηλώνει: «Είναι μια γυναίκα που αγαπάω, που αγάπησα και θα συνεχίσω να αγαπώ. Όπως κάθε γυναίκα που της είπα ότι την αγαπώ, γιατί όταν λες “σ’ αγαπώ”, σημαίνει ότι την αγαπάς».

