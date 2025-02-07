Δίκη Φιλιππίδη: Φωνές του εισαγγελέα και οι ακραίες αντεγκλήσεις με συνηγόρους

Σε εκρηκτικό κλίμα με έντονους διαλόγους και φωνές του εισαγγελέα συνεχίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Πέτρου Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού συναδέλφων του.

Στην αίθουσα επικράτησε μεγάλη ένταση με πολύ φορτισμένες αντεγκλήσεις μεταξύ του εισαγγελέα και των συνηγόρων Υποστήριξης της Κατηγορίας , με τον εισαγγελικό λειτουργό να ξεσπά φωνάζοντας πως δεν φοβάται «ούτε την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ούτε τους δημοσιογράφους , ούτε κανέναν».

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος ο εισαγγελέας αναφέρθηκε σε «επίθεση» που δέχεται, με την πρόεδρο να προσπαθεί να επαναφέρει την τάξη στο δικαστήριο.

Η κλιμάκωση της έντασης ήρθε κατά την εξέταση ψυχολόγου, μάρτυρα της πρώτης από τις δύο καταγγέλλουσες, από την υπεράσπιση. Ένα σχόλιο του εισαγγελέα, σχετικά με μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει ο κατηγορούμενος μετά το καταγγελλόμενο συμβάν, προκάλεσε αντίδραση στην Υποστήριξη της Κατηγορίας.

Εισαγγελέας: Θα την κρίνει οπωσδήποτε ο Άρειος Πάγος αυτή τη δίκη. Από όλες τις πλευρές…

Υποστήριξη Κατηγορίας: Εντάξει κύριε εισαγγελέα, το καταλάβαμε, θα την αναιρέσετε.

Εισαγγελέας: Καλά καλά! Άσε τώρα.... δεν είπα έτσι...

Υποστήριξη κατηγορίας: "Άσε τώρα" και "άντε από δω" όχι σε μένα!

Εισαγγελέας: Ζητώ σεβασμό και ψυχραιμία. Εγώ είπα για την αναίρεση γενικά, όχι ότι εγώ θα κάνω αναίρεση

Υποστήριξη Κατηγορίας: "Άντε τώρα" όχι σε μένα!

Εισαγγελέας: Αυτές οι επιθέσεις των συνηγόρων πρέπει να σταματήσουν, γιατί κάτι άλλο πρέπει να γίνει. Αν συνεχίσετε θα έχουμε άλλα θέματα. (Φωνάζοντας) Θέλετε να συνεχίσουμε έτσι; Εγώ δεν δέχομαι τέτοιες επιθέσεις από κανέναν! Δεν φοβάμαι κανέναν!

Υπεράσπιση: Έχει δίκιο ο άνθρωπος…

Πρόεδρος: Κύριε εισαγγελέα, σας παρακαλώ ηρεμήστε! Τί ύφος είναι αυτό;

Εισαγγελέας: Θα μου πει εμένα; Σε εμένα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου; Δεν φοβάμαι! Δεν φοβάμαι κανέναν! Και τα κανάλια και τους δημοσιογράφου! Κανέναν!

Υπεράσπιση: Όταν δεν σας προστατεύει η πρόεδρος (του δικαστηρίου) τι περιμένετε κύριε εισαγγελέα;

Εισαγγελέας: Έρχονται και μου κάνουν bullying! Είναι ντροπή!

Σύνεδρος: Η πρόεδρο την διευθύνει τη διαδικασία...

Πρόεδρος: Ηρεμία! Ηρεμία!

Της έκρηξης του εισαγγελέα είχε προηγηθεί άλλος ένας διαξιφισμός με την Υποστήριξη της Κατηγορίας .

Ο εισαγγελικός λειτουργός επέμεινε να απαντήσει η ψυχολόγος αν το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος άφησε να φύγει την καταγγέλλουσα όταν εκείνη του ξέφυγε φωνάζοντας, τον καθιστά "βιαστή ή μάγκα άντρα;".

Η ψυχολόγος τόνισε ότι «όταν δεν υπάρχει συναίνεση μιλάμε για βιασμό ή για απόπειρα».

Εισαγγελέας: Αν αποπειράται κάποιος να βιάσει τι ψυχικά χαρακτηριστικά έχει;

Μάρτυρας: Δεν είναι το θέμα η σεξουαλική πράξη, ζήτημα είναι η επιβολή της εξουσίας, αυτό είναι το κίνητρο και όχι η σεξουαλική συνεύρεση. Ότι επιβάλλεται σε έναν άλλο άνθρωπο. Εξουσία και σαν θέση: επιβάλω τη θέλησή μου σε έναν άλλο άνθρωπο.

Εισαγγελέας: Εδώ το κίνητρο ποιο ήταν;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να απαντήσω..

Εισαγγελέας: Δεν είναι ερωτικά τα κίνητρα;

Μάρτυρας: Δεν λείπει στους δράστες η σεξουαλική συνεύρεση.,.

Εισαγγελέας: Το κίνητρο γενικά ποιο είναι;

Μάρτυρας: Η επιβολή της θέλησης σε ένα άλλο άνθρωπο ή επιβολή εξουσίας στο χώρο εργασίας ή να αποδεχθεί η γυναίκα...

Εισαγγελέας: Δεν είναι ορμές το κίνητρο; Βλέπει μια ωραία γυναίκα και…

Μάρτυρας: Όχι. Γιατί κάθε άνδρας δεν βιάζει μια γυναίκα που θεωρεί ωραία.

Εισαγγελέας: Γιατί ο κατηγορούμενος συνεχίζει με μηνύματα;

Μάρτυρας: Για αυτό ρωτήστε τον κατηγορούμενο… μπορεί να θέλει να συνεχίσει να επιβάλει την θέλησή του…

Εισαγγελέας: Χωρίς να πάρω θέση, εγώ κατάλαβα έναν κατηγορούμενο που θέλει σεξ. Έχει τρελαθεί... έχει ορμές, βιολογικά πράγματα, και έχει τον τρόπο του. Εκμεταλλεύεται την εξουσία του…

Μάρτυρας: Το βιολογικό το βρίσκεις με τη συναίνεση.

Εισαγγελέας: Όταν καλεί για τηλεφωνικό σεξ, θέλει σεξ βιολογικά...

Μάρτυρας: Δεν μιλάω για το Φιλιππίδη. Γενικά ένας δράστης θα παρενοχλεί με διάφορους τρόπους τις γυναίκες, με σεξ, με απειλές, με υβριστικά…

Εισαγγελέας: Εδώ προσπάθησε να τη βιάσει και δεν εκπλήρωσε το σκοπό του. Πώς το κρίνετε που σταματά, αποσβολώνεται και της ανοίγει την πόρτα να φύγει; Αυτός τώρα βιαστής είναι ή κάτι άλλο; Ο βιαστής τη βάζει κάτω και… Πώς το βλέπετε; Ο άλλος μετάνιωσε και σταματάει. Είναι βιαστής αυτός ή είναι μάγκας άντρας;

Μάρτυρας: Εννοείται ότι είναι απόπειρα. Δεν έχει σημασία που υπαναχωρεί. Δεν υπάρχει συναίνεση…

Υποστήριξη Κατηγορίας: Είναι ερωτήσεις αυτές όπως τίθενται;

Πρόεδρος: Δεν μπορώ να πω στον καθένα πως..

Εισαγγελέας: Δεν είμαι ο καθένας. Είμαι ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας ανακρίνει και εσείς ακούτε. Και οι συνήγοροι δεν μπορείτε να απαγορεύσετε τις ερωτήσεις. Θεωρείτε πως ένα άτομο που ξεκινάει αλλά σταματάει γιατί ξενερώνει και της λέει να φύγει…

Υποστήριξη Κατηγορίας: Δεν έγινε έτσι! Την απείλησε! Γιατί δεν λέτε ότι την απείλησε;

Εισαγγελέας: Είναι αυτός βιαστής;

Μάρτυρας: Όταν δεν υπάρχει συναίνεση…

Εισαγγελέας: Δεν υπάρχει πριν. Για το μετά λέμε. Πώς τον λέτε αυτόν τον άνθρωπο;

Μάρτυρας: Έχει αποπειραθεί να κάνει βιασμό.

Εισαγγελέας: Δεν καταλαβαίνετε….

Πρόεδρος (στην μάρτυρα): Εσείς μπορείτε να καταλαβαίνετε αν σας λέει την αλήθεια ή ψέματα αυτός που σας μιλάει; Πέρα από την αντίληψη σας αν υπάρχουν και κάποιου είδους τεστ για να αντιληφθείτε;

Μάρτυρας: Μια γυναίκα (θύμα σεξουαλικής βίας) δεν έρχεται μια-δυο φορές. Έχει μια συνέπεια στη συνεδρία. Αν λέει το γεγονός με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά…. Σπάνια κάποια θα πει ψέματα...

Πρόεδρος: Αν είναι ένα πρόσωπο διάσημο; Θα μπορούσε να υπάρξει και τέτοια περίπτωση...

Μάρτυρας: Οι γυναίκες μέσα στις συνεδρίες καταρρέουν, μιλούν. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα "παίξεις". Είναι πολύ αληθινές αντιδράσεις.

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Σε περίπτωση απόπειρας βιασμού τι ψυχολογικά κατάλοιπα υπάρχουν στο θύμα;

Μάρτυρας: Μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις γιατί καταλύεται η εμπιστοσύνη. Μπορεί να μην χαίρονται, όλα να είναι φλατ. Να υποκρίνονται ότι χαίρονται. Παθαίνουν κρίσεις πανικού, ιδίως αν γίνεται ανάκληση του περιστατικού από οποιοδήποτε λόγο: μια εικόνα, μια μυρωδιά που θυμίζει το περιστατικό. Ξανανιώνουν τον κίνδυνο και την απειλή.

