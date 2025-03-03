Βαριές κατηγορίες για 34 οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά την επίθεση σε λεωφορείο της ΑΕΚ

Σε 34 συλλήψεις οπαδών του ΠΑΟΚ, με βαριές κατηγορίες, προχώρησε η ΑΔ Φθιώτιδας μετά από μία ολονύκτια διαδικασία να εντοπίσει τους υπευθύνους της χθεσινής επίθεσης σε λεωφορείο με οπαδούς της ΑΕΚ, σε μοτέλ στον 'Άγιο Κωνσταντίνο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Μέχρι χθες τα μεσάνυχτα η αστυνομία προχώρησε σε 110 προσαγωγές από τις οποίες οι 34 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Εκτός από τους επιβάτες των λεωφορείων η αστυνομία αναζήτησε και άλλους που είχαν αποβιβαστεί από τα λεωφορεία μετά τα επεισόδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 150 χλμ της ΠΑΘΕ Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Αρκίτσας λίγο μετά τις 10 το βράδυ έγιναν αντιληπτά από αστυνομικούς δύο αυτοκίνητα με οπαδούς του ΠΑΟΚ. Οι επιβάτες τους στο μπλόκο των αστυνομικών τα εγκατέλειψαν και χάθηκαν στο σκοτάδι.

Πάνω από μία ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και Βοιωτία ερευνούσαν ολόκληρη την περιοχή, τους εντόπισαν μέσα στο σκοτάδι και τους συνέλαβαν.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ την προανάκριση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Λαμίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.