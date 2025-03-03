Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε χώρο εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Σητεία

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις 

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας σε χώρο εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, στην περιοχή Αθερινόλακκος Σητείας Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έσκασε μετασχηματιστής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Κρήτη εργοστάσιο Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark