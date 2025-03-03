Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Καθαράς Δευτέρας σε χώρο εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, στην περιοχή Αθερινόλακκος Σητείας Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έσκασε μετασχηματιστής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά.



#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, στην περιοχή Αθερινόλακκος Σητείας Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 3, 2025

Πηγή: skai.gr

