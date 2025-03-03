Ένα μεγάλο ευχαριστώ έστειλε η Μαρία Καρυστιανού μέσω ανάρτησής της, στον κόσμο για τις μετά τις πρωτοφανείς και μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό για τα δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Παράλληλα, απάντησε στη χτεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας πως «τα δακρυγόνα σε μια ειρηνική συγκέντρωση νέων, ηλικιωμένων οικογενειών, ενάρετων πολιτών, ΔΕΝ είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κύριε ΠΘ», ενώ σημείωσε πως «και η Δικαιοσύνη, την ηγεσία της οποίας εσείς έχετε διορίσει, έχει γίνει ο συνεργός του εγκλήματος των Τεμπών και της συγκάλυψης του».

Επίσης, τόνισε πως «δεν έχουν ακόμη καταλάβει ότι έχουμε αφυπνιστεί» και πως «δεν είμαστε άβουλα όντα», καταλήγοντας: «Είμαστε δυνατοί και έχουμε λόγο! Θέλουμε αλήθεια, φως και ηθική και θα τα έχουμε».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τα εκατομμύρια των συμπολίτων μας, που ήταν παρόντες μαζί μας στα μνημόσυνα των παιδιών μας, στις πόλεις τις Ελλάδας, της Ευρώπης, της Αμερικής και του κόσμου όλου!

Άγγιξαν τις καρδιές όλων μας, όχι όμως και των υπευθύνων για την κατάντια της χώρας μας, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως δήθεν συμπάσχοντες μαζί μας μιλώντας στα λόγια για Δημοκρατία, πλην όμως πολύ γρήγορα με άνεση και σιγουριά είπαν, σας κατανοούμε μεν αλλά …..ό,τι πει η δικαιοσύνη!

Τα δακρυγόνα σε μια ειρηνική συγκέντρωση νέων, ηλικιωμένων οικογενειών, ενάρετων πολιτών, ΔΕΝ είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κύριε ΠΘ

Και η Δικαιοσύνη, την ηγεσία της οποίας εσείς έχετε διορίσει, έχει γίνει ο συνεργός του εγκλήματος των Τεμπών και της συγκάλυψης του!

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ…

Η «δικαιοσύνη»….. η οποία δεν είδε καμία ευθύνη για την επί χρόνια μη εκτέλεση της Σύμβασης 717 και τη διασπάθιση των εκατομμυρίων που δόθηκαν για τα συστήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων και αρχειοθετώντας την ποινική δικογραφία της Σύμβασης 717, άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για τη δολοφονία των παιδιών μας.

Χρειάστηκε να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να ανασύρει την αρχειοθετημένη αυτή μελανή δικογραφία, στην οποία ουδέν μεμπτόν είχαν εντοπίσει οι Εισαγγελείς της χώρας μας!

Η «δικαιοσύνη»….η οποία δεν έχει βάλει εδώ και δυο χρόνια στη δικογραφία των Τεμπών και δεν παραδίδει στους διαδίκους τα αρχεία ΗΧΟΥ και ΕΙΝΟΝΑΣ που κατασχέθηκαν από το Εγκληματολογικό άμεσα μετά το έγκλημα των Τεμπών!

Η «δικαιοσύνη»….που ενώ έχει αυτό το χρυσάφι στα χέρια της και δεν μας το παραδίδει, καταδέχεται να ασχοληθεί με μονταρισμένα video που βρέθηκαν το 2025! σε κάδο σκουπιδιών υπολογιστών!

Η «δικαιοσύνη»…..που έδωσε εντολή να καταστραφεί το βιολογικό υλικό των παιδιών μας 40 μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών μέσα από το οποίο άμεσα θα μπορούσε να ανιχνευτεί η ύπαρξη χημικών!

Η «δικαιοσύνη»…..η οποία δεν έκανε το στοιχειώδες που ορίζει ο νόμος! Δεν διαφύλαξε τα πειστήρια του εγκλήματος και τα κόκαλα των παιδιών μας! Και επέτρεψε στους κυβερνώντες να μπαζώσουν τα πάντα στον χώρο του εγκλήματος των Τεμπών και έτσι να χαθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία! Όλα τα στοιχεία που άμεσα θα έβγαζαν την αλήθεια στο φως!

Η «δικαιοσύνη»…..η οποία καμία ευθύνη δεν αναζήτησε από τους Ιατροδικαστές, οι οποίοι δεν έκαναν τις υποχρεωτικές κατά τα πρωτόκολλα τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες επίσης θα μπορούσε άμεσα να προκύψει ύπαρξη χημικών!

Η «δικαιοσύνη»…..η οποία δεν έχει καλέσει τους επιζώντες μάρτυρες, οι οποίοι δηλώνουν στα κανάλια ότι μέσα στα συντρίμμια της τραγωδίας μύριζαν καύση καυσίμων -χημικών!

Η «δικαιοσύνη»……η οποία δεν έψαξε από τι προκλήθηκαν τα εγκαύματα από χημικά στο σώμα των πυροσβεστών.

Η «δικαιοσύνη»…..που δεν ακουμπά τίποτα που έχει να κάνει με τη μεταφορά των χημικών, που έκαψαν τα παιδιά μας. Ούτε καν το ερευνά!

Μπροστά στα χημικά η δικαιοσύνη στρίβει το κεφάλι αλλού, δεν θέλει να ξέρει τίποτα που τα αφορά!

Αυτή η «δικαιοσύνη»!

Η «δικαιοσύνη»…..η οποία δεν αναζήτησε τις ευθύνες όλων όσων με θράσος και με δόλο παρέδωσαν αλλοιωμένο και παραπλανητικό αποδεικτικό υλικό, με «πειραγμένες» συνομιλίες και μονταρισμένα πλάνα.

Η «δικαιοσύνη»…..η οποία είπε όχι στο αίτημα που έκανε γονέας για εκταφή του νεκρού παιδιού του ώστε να γίνουν οι εξετάσεις που μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη χημικών!

Αλήθεια πόσο απάνθρωπος πρέπει να είσαι για να απαγορεύεις στον χαροκαμένο γονιό την εκταφή του παιδιού του για να βρει το δίκιο του!

Η «δικαιοσύνη»….που μπροστά σε αυτά τα έκτροπα υποχρεούνταν να έχει κινήσει κάθε προβλεπόμενη πειθαρχική και ποινική διαδικασία κατά δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτικών υπαλλήλων που παρέβησαν επανειλημμένα και κατάφωρα το καθήκον τους.

Η «δικαιοσύνη»……η οποία αδιαφορεί και δεν διατάσσει όπως υποχρεούται διώξεις για το ότι ακόμη και σήμερα! τα τρένα μεταφέρουν ανθρώπινες ζωές, χωρίς να έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα ασφαλείας που απαιτεί ο νόμος! Και άρα οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να έχουμε τα επόμενα Τέμπη!

Αυτή είναι η φθηνή «δικαιοσύνη», στην οποία με άνεση μας παραπέμπουν οι κυβερνώντες!

Τόσο πολύ υποτιμούν τη νοημοσύνη μας!

Δεν έχουν ακόμη καταλάβει ότι έχουμε αφυπνιστεί! έχουμε κρίση και μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά τα συνεχή εγκλήματα συγκάλυψης που γίνονται μπροστά στα μάτια όλων μας!

Δεν είμαστε άβουλα όντα!

Το αποδείξαμε όλοι μαζί, ενωμένοι για άλλη μια φορά την Παρασκευή 28/2!

Επιτέλους! Είμαστε δυνατοί και έχουμε λόγο! Θέλουμε αλήθεια, φως και ηθική και θα τα έχουμε!».

Πηγή: skai.gr

