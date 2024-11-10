«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Μπουτάρη, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο, που με τη δύναμη, την αφοσίωση και το πάθος του άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη Θεσσαλονίκη, που τόσο αγαπούσε», τονίζει ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δήλωσή του για τον θάνατο του πρώην δημάρχου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών.

«Ο κυρ Γιάννης πέρα από καινοτόμος και τολμηρός επιχειρηματίας και Δήμαρχος, ήταν άνθρωπος με ανοιχτή καρδιά και φιλότιμο που μας άγγιξε με τον χαρακτήρα και την αυθεντικότητά του», σημειώνει ο κ. Τζιτζικώστας, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

