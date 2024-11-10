Με την κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων κορυφώνεται σήμερα η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, ο 41ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Η Αθήνα φορά εδώ και μέρες τα καλά της και έχει υποδεχτεί σχεδόν δρομείς από 152 χώρες ενώ από την Πέμπτη έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφορικές ρυθμίσεις (δείτε εδώ αναλυτικά).

Από αυτούς οι 21.000 θα βρεθούν στην εκκίνηση του 41ου Μαραθωνίου Αθήνας σήμερα για τη διαδρομή προς το Παναθηναϊκό στάδιο.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9.00π.μ. και όλοι οι τερματισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 17:42.

Παράλληλα, από τις 08.15΄- 10.20 το πρωί, θα διεξαχθεί αγώνας δρόμου 10 χλμ. στο κέντρο της Αθήνας

Τα μετάλλια των αθλητών είναι δημιουργία του διεθνώς καταξιωμένου εικαστικού, Κώστα Τσόκλη, με ένα κλαδί αγριελιάς. Πρώτη ύλη για τον κότινο, το ταπεινό και πολύτιμο στεφάνι έπαθλο των Ολυμπιονικών στην αρχαιότητα.

Πηγή: skai.gr

