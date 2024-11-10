Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 10 Νοεμβρίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά 

Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 10 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 10 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την μνήμη των Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος

Γιορτάζουν οι: 

  • Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη 
  • Εραστός, Εράστη, Εραστή
  • Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα
  • Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός
  • Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα
  • Μίλος, Μίλης, Μίλων
  • Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα 
  • Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

Επίσης, η 10η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη. 

 Ανατολή ήλιου: 07:00 - Δύση ήλιου: 17:17

Σελήνη 8.6 ημερών

