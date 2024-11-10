Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν 10 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 10 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάει την μνήμη των Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου, Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού, Αγίου Ορέστου του Τυανέως, Αγίου Ωρίωνος.

Γιορτάζουν οι:

Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη

Εραστός, Εράστη, Εραστή

Ηρωδίων, Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα

Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροζίτα, Ροζίνα, Ροζάνα, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής, Ρόδος, Ηρωδίων, Ηρωδιανός

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Μίλος, Μίλης, Μίλων

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα

Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη

Επίσης, η 10η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη.

Ανατολή ήλιου: 07:00 - Δύση ήλιου: 17:17

Σελήνη 8.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

