Τυχεροπούλου- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ξυλούρης μίλησε στο τηλέφωνο με τα παιδιά μου

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κύκλωμα τρομοκρατίας και φόβου μέσα στην ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε η πρώην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αμέσως Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, υποστηρίζοντας πως έχει απειληθεί η ζωή υπαλλήλων στον Οργανισμό.

«Προσπάθησα να μιλήσω μέσα στη δουλειά και τον οργανισμό που ακούστηκαν απειλές για τη ζωή μου, να έβγαινα πού να τα πω; Του κ. Καλιούρη απειλήθηκε η ζωή του από έναν από τους εμπλεκόμενους στην απάτη. Τον οργανισμό τον σκεπάζει ο φόβος», είπε αρχικώς, βάλλοντας κατά του πρώην πρόεδρου του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη, αλλά και του Γιώργου Ξυλούρη (σ.σ. «Φραπές»).

«Σε μένα φόβο διέχεε η διοίκηση Μπαμπασίδη στο σύνολό της και ο κ. Ξυλούρης. Γιατί είχε φτάσει στο σημείο να βρει και το τηλ του σπιτιού μου το σταθερό και πήρε τηλ και με είχε ζητήσει και μίλησε με τα παιδιά μου. Για εμένα δεν είναι μόνο αυτοί. Και στο λογιστήριο στα αχρεώστητα υπήρχε φόβους», υπογράμμισε η κα Τυχεροπούλου.

Η κα Τυχεροπούλου δήλωσε πως τον Ιούνιο του ‘23 δέχθηκε «αφόρητη πίεση» για τα δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό», όπως είπε και έκανε λόγο για προσπάθεια του Κυριάκου Μπαμπασίδη ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, παρόλο που πως δεν είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά.

«Τότε έστειλα σημείωμα στο οποίο έλεγα πως τα εν λόγω ΑΦΜ έχουν ευρήματα και καλώς δεσμεύτηκαν και πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου. Έπρεπε να το καταπιώ αυτό το σημείωμα για να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Ο Μπαμπασίδης παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη, ο οποίος με έπαιρνε και με πίεζε για να το αποσύρω για να πληρωθεί. Στη συνέχεια πληρώθηκαν τα ΑΦΜ μόνο με ζωικό κεφάλαιο», κατέθεσε.

Αναφερόμενη στο αν η πολιτική ηγεσία ήταν ενήμερη για το εφιαλτικό –όπως το περιέγραψε- περιβάλλον στον Οργανισμό, τόνισε: «Ο κ. Γεωργαντας τα ήξερε σίγουρα. Είχε διαβάσει εκθέσεις μου.

Επιθυμούσε την κάθαρση στον οργανισμό. Και ο κ. Αυγενάκης τα ήξερε, που τον διαδέχθηκε. Μια φορά τον είχα δει μαζί με την διοίκηση. Είπε ότι δεν με ξέρει και ούτε θέλει να με μάθει. Μόλις είχε αναλάβει και προσπαθούσε να δει τι θα κάνει στο υπουργείο».

Τι συνέβη με το περίφημο «ερμάριο»

Εκτενής πάντως ήταν η αναφορά της στην περίφημη ντουλάπα του 5ου ορόφου, για την οποία ο τότε Πρόεδρος του Οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης είχε πει ότι αναγκάστηκε να ανοίξει με αλυσοπρίονο - παρουσία δικαστικού επιμελητή - καθώς η κα Τυχεροπούλου είχε αρνηθεί να παραδώσει το περιεχόμενό της, καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του ονόματός της. «Βρίσκω κλειδωμένα τα πράγματά μου με ένα τεράστιο λουκέτο.

Όχι εγώ. Η διοίκηση και οι συνεργοί της το είχαν κάνει. Αρνήθηκα να το παραδώσω και να υποβληθώ σε αυτή την εξευτελιστική διαδικασία που ήθελαν να με υποβάλλουν. Ήταν μόνο τα προσωπικά μου πράγματα και η προσωπική μου δουλειά. Τίποτα για εσωτερικό έλεγχο», υπογράμμισε. Άφησε μάλιστα σαφείς υπαινιγμούς ότι η ντουλάπα ήταν ανοικτή τουλάχιστον μια ώρα πριν να φτάσει στον Οργανισμό ο δικαστικός επιμελητής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.