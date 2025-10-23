Τον τρόμο βίωσαν δύο παιδιά δημοτικού σχολείου από τον Βόλο, χτες Τετάρτη, καθώς όπως καταγγέλθηκε, ένας άνδρας επιχείρησε να τα αρπάξει την ώρα που επέστρεφαν στα σπίτια τους, μετά το σχολείο.

Η αστυνομία έχει προσαγάγει τον φερόμενο ως δράστη ο οποίος είχε 40 ετών και φαίνεται πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Η μητέρα του ενός παιδιού, μίλησε στο taxydromos.gr για τα όσα διαδραματίστηκαν.

Όπως περιγράφει, τα παιδιά επέστρεφαν από το σχολείο και ο δράστης πετάχτηκε από στενό και τράβηξε το ένα παιδί από την τσάντα και την μπλούζα. Ευτυχώς, κατάφερε να του ξεφύγει, καθώς ο 40χρονος γλίστρησε στην προσπάθειά του να το κρατήσει.

Στη συνέχεια πήγε να πιάσει τον γιο της, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί έτρεξε γρήγορα και τα δύο παιδιά άρχισαν να ουρλιάζουν για βοήθεια, με αποτέλεσμα ο δράστης να το βάλει στα πόδια.

Η μητέρα κάνει λόγο για έναν άνδρα με προβλήματα ψυχικής υγείας, ο οποίος είναι επικίνδυνος.

Η ίδια απευθύνθηκε στην αστυνομία μετά το περιστατικό και η απάντησε που έλαβε είναι ότι «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν ο δράστης δεν χτύπησε τα παιδιά, μόνο αν η ίδια καταθέσει μήνυση κατά αγνώστου». Αργά το βράδυ ο 40χρονος προσήχθη στην αστυνομία και η ίδια κλήθηκε για κατάθεση.

Επισημαίνεται ότι ο δράστης φέρεται να προκάλεσε και δεύτερο επεισόδιο σε καφετέρια, καθώς όταν υπάλληλος αρνήθηκε να του δώσει φαγητό, άρχισε να φωνάζει. Επίσης, για τον ίδιο υπήρξε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι επικίνδυνος επιδειξίας.

