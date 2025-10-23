Χανιά: 9 λουκέτα και πρόστιμα σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις

Χρηματικά πρόστιμα αλλά και 48ωρα «λουκέτα» επέβαλαν ελεγεκτές της ΑΑΔΕ σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στον νομό Χανίων, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του zarpanews.gr. Οι έλεγχοι έγιναν τις τελευταίες μέρες, στοχευμένα, στη σκιά των ερευνών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και αποκάλυψαν διάφορες φορολογικές παραβάσεις.

Πρόκειται είτε για ιδιωτικά γραφεία είτε για παλιούς συνεταιρισμούς και ενώσεις που εξυπηρετούν τους αγρότες για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Ανάλογοι έλεγχοι έγιναν τις τελευταίες μέρες και στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι έλεγχοι έγιναν με διασταύρωση των αιτήσεων ανά ΑΦΜ με τα τιμολόγια που είχαν περαστεί στην πλατφόρμα MyData και επέβαλαν πρόστιμα στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ασυμφωνία.

zarpanews.gr

