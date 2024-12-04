Στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υδατοκαλλιέργειες για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την επισιτιστική επάρκεια αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 2ου Περιφερειακού Συνέδριου Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας, το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο, με τη συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι «οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, προσφέροντας θέσεις εργασίας και τονώνοντας την τοπική οικονομία».

Όπως υπογράμμισε, η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 2021-2027, ύψους άνω των 519 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά σε ενίσχυση του κλάδου, δεδομένου ότι η χώρα μας διαθέτει «περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, κατέχει ηγετική θέση στις υδατοκαλλιέργειες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι το 80% της παραγωγής του κλάδου εξάγεται, με κυρίαρχα είδη όπως η τσιπούρα και το λαβράκι να κατέχουν πάνω από το 50% της αγοράς της ΕΕ. Η ελληνική υδατοκαλλιέργεια δεν είναι μόνο οικονομικός μοχλός ανάπτυξης, αλλά και εργαλείο ανάδειξης της χώρας ως διεθνούς εμπορικού κόμβου στη Μεσόγειο, σημείωσε.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι οι υδατοκαλλιέργειες:

Παράγουν υγειονομικά ελεγμένα και διατροφικά ισορροπημένα προϊόντα, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές.

Συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση, λόγω του χαμηλού οικολογικού αποτυπώματός τους.

Ενισχύουν την ελληνική εξωστρέφεια, με την πλειοψηφία της παραγωγής να εξάγεται και να κατακτά την παγκόσμια αγορά.

Επί πλέον ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι επειδή «η επισιτιστική επάρκεια αποτελεί βασικό στοιχείο για την ύπαρξη κοινωνικής συνοχής, οι υδατοκαλλιέργειες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν καθοριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, όχι μόνο καλύπτοντας σημαντικές ποσότητες των αναγκών μας σε τρόφιμα, αλλά και προσφέροντας προϊόντα ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας». Προσέθεσε δε ότι οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν μια οικονομική δραστηριότητα με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα που συνεισφέρει στην πράσινη μετάβαση. Κλείνοντας την ομιλία του επισήμανε ότι η Ελλάδα, με την πλούσια παράδοση και τους φυσικούς πόρους της, μπορεί να πρωτοπορήσει στην ανάπτυξη της «γαλάζιας οικονομίας», καθιστώντας τις υδατοκαλλιέργειες βασικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Χ. Κέλλας: «Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο»

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, αφού καλωσόρισε τους Συνέδρους και τους επίσημους προσκεκλημένους, αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η κλιματική αλλαγή, τα ξενικά είδη που εισβάλουν στη Μεσόγειο και την ανάγκη για εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Ωστόσο, κάλεσε σε εντατικοποίηση της κοινής πολιτικής βούλησης και δράσης, επισημαίνοντας ότι «η σημερινή συνάντηση μπορεί να αποτελέσει ένα νέο ορόσημο, ανάλογο ή και λαμπρότερο από το Μπάρι του 2014». Ο ίδιος μάλιστα επισήμανε ότι 10 χρόνια μετά το Συνέδριο στην Ιταλία, οι προσπάθειες και η συνεργασία όλων μας, υπό τον συντονισμό του GFCM, έχουν αποδώσει σημαντικούς καρπούς.

Miguel Bernal: Οι υδατοκαλλιέργειες παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης

O Miguel Bernal, Εκτελεστικός Γραμματέας, GFCM του FAO σε παρέμβασή του, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η ισχυρή εκπροσώπηση της περιφερειακής κοινότητας υδατοκαλλιέργειας στο συνέδριο αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Η προσέγγισή μας, στη Γενική Γραμματεία Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM), περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, από τη διακυβέρνηση και τις κοινωνικές πτυχές έως την περιβαλλοντική διαχείριση και την οικονομική ανάπτυξη. Οι χώρες μας έχουν ένα κοινό όραμα για το μέλλον, βαθιά ριζωμένο στους κοινούς στόχους και φιλοδοξίες τους, αλλά και ευθυγραμμισμένο με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι υδατοκαλλιεργητές».

