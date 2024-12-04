Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κατσαμπά όπου σχηματίστηκαν ουρές πολιτών που ενδιαφέρονταν να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα.

Μάλιστα σύμφωνα με την patris οι γείτονες ανησύχησαν ότι κάτι κακό συνέβη βλέποντας όλο αυτό τον κόσμο συγκεντρωμένο έξω από το σπίτι και όταν ενημερώθηκαν για τον σκοπό της επίσκεψης τους δεν «πίστευαν» στα αυτιά τους.

Οικογένειες με μικρά παιδιά, ζευγάρια, φοιτητές, ήταν όλοι εκεί και περίμεναν τη σειρά τους υπομονετικά προκειμένου να δουν από κοντά το τριάρι διαμέρισμα του β’ ορόφου, με τιμή ενοικίου 400 ευρώ.

Η σχετική αγγελία αναρτήθηκε στα social media και οι ενδιαφερόμενοι που επικοινωνούσαν με τους ιδιοκτήτες τους έδιναν ραντεβού μία συγκεκριμένη ημέρα καθώς μετά θα αναχωρούσαν από την Κρήτη.

Όπως ήταν λογικό η δελεαστική τιμή ενοικίου σε σχέση με την καλή κατάσταση στην οποία βρισκόταν το σπίτι τράβηξε το ενδιαφέρον των πολιτών που επικοινώνησαν με τους ιδιοκτήτες και έκλεισαν ραντεβού για να το δουν από κοντά. Δεν ήξεραν βέβαια ότι θα περίμεναν στην ουρά με τις ώρες…

Δείτε την αγγελία:





Πηγή: skai.gr

