Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός υπάλληλου πρατηρίου καυσίμων από 4 άτομα στη Θεσσαλονίκη, επειδή φορούσε μια μπλούζα με τα διακριτικά του Άρη.

Σύμφωνα με το thestival, λα ξεκίνησαν όταν δύο μηχανάκια με 4 άτομα σταμάτησαν έξω από το βενζινάδικο και χωρίς δεύτερη σκέψη επιτέθηκαν άγρια με τα κράνη και με γροθιές στον 24χρονο υπάλληλο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί με ένα σιδερολοστό.

Τελικά ο 24χρονος δεν κατάφερε να αντισταθεί και μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες πρόλαβαν και τράπηκαν σε φυγή πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία.

Η υπεύθυνη του βενζινάδικου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» και περιέγραψε το περιστατικό. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι ο άτυχος υπάλληλος είναι από τον Αφγανιστάν και δεν έχει καμία σχέση με οπαδικά περιστατικά.

Η ίδια του έδωσε μια μπλούζα που βρήκε στο βενζινάδικο χωρίς να γνωρίζει ότι είναι του Άρη, επειδή είχε βραχεί. «Δεν ήξερα τι μπλούζα είναι. Του την έδωσα εγώ. Αυτός δεν ξέρει από ομάδες. Είναι Αφγανός. Του λέω ”φόρα την να μην κρυώσεις”. Την φόρεσε και αφού έκανε τη δουλειά του, κάθισε να κάνει ένα τσιγάρο».

Και συνέχισε:

«Περνούσαν δύο μηχανάκια με τέσσερα άτομα και σταμάτησαν. Ο ένας τον πλησίασε και τον ρώτησε για την μπλούζα. Αυτός ο καημένος δεν κατάλαβε και φοβήθηκε γιατί πριν μερικές μέρες μας είχαν ληστέψει. Νόμιζε ότι θα μας ληστέψουν ξανά και πήρε ένα σίδερο. Όμως οι άλλοι τρεις άρχισαν να τον χτυπάνε. Δεν μπορούσε όμως να τα βάλει και με τους τέσσερις. Φωνάζαμε ”βοήθεια” αλλά δεν μας άκουσε κανένας. Πήραμε την αστυνομία αλλά ήταν αργά. Του έσκισαν το μάτι και τον πήγαμε στο νοσοκομείο».

