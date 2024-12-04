Έγινε και αυτό στο Μετρό Θεσσαλονίκης!

Ένας επισκέπτης του σταθμού Βενιζέλου συνέδεσε το κινητό του τηλέφωνο με μια από τις οθόνες που προβάλει πληροφορίες για τα αρχαία ευρήματα στον σταθμό και έβαλε να παίξει Σώτη Βολάνη και «πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου»…

Κατέγραψε αυτό σε βίντεο, το οποίο ανέβασε στο TikTok προκαλώντας ποικίλα σχόλια. Από τη μία πλευρά με κάποιους να το διασκεδάζουν και κάποιους άλλους να χαρακτηρίζουν την ενέργεια αυτή ως προσβλητική.

