Τσακλόγλου: Μέχρι το τέλος του έτους το πόρισμα για τον νέο δείκτη μισθών  

Για την έκτακτη βάρδια εργασίας, τα όρια συνταξιοδότησης, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), αλλά και για τις εκκρεμείς συντάξεις, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του σε εκπομπή στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Για την έκτακτη βάρδια εργασίας, ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει εξαήμερη εργασία στην Ελλάδα και το μέτρο της έκτακτης βάρδιας αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες έκαναν χρήση της συγκεκριμένης διάταξης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2024 αποτελούν μόλις το 0,076% των επιχειρήσεων και των παραρτημάτων τους στην Ελλάδα.

Αναφορικά με το ΤΕΚΑ, ο κ. Τσακλόγλου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα Ταμείο που αφορά όλους τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας με υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης. «Σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση του ΤΕΚΑ, εργαζόμαστε για να αρθούν όποια εμπόδια μπορούν να καθυστερήσουν την ομαλή λειτουργία του Ταμείου. Μέσα στην εφετινή χρονιά αναμένεται να είναι έτοιμο το default χαρτοφυλάκιο του Ταμείου, ενώ, μέσα στα επόμενα χρόνια θα είναι έτοιμα και τα άλλα δύο χαρτοφυλάκια, ένα πιο συντηρητικό και ένα πιο ριψοκίνδυνο», τόνισε.

Σε ερώτηση σχετικά με τις εκκρεμείς συντάξεις, ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε: «Ο αριθμός των ληξιπρόθεσμων εκκρεμών συντάξεων έχει μειωθεί εντυπωσιακά από τότε που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση. Τώρα, πλέον, έχουμε πλησιάσει στον "σκληρό πυρήνα" των προβληματικών περιπτώσεων, όμως και σε αυτήν την κατηγορία ο χρόνος παροχής της σύνταξης έχει μειωθεί σημαντικά. Τώρα, "τρέχουν" τα δύο μεγάλα έργα του ΕΦΚΑ και, συγκεκριμένα, η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου και η δημιουργία ενός νέου, πραγματικά ολοκληρωμένου, πληροφοριακού συστήματος. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, η διαδικασία απονομής των συντάξεων θα είναι σχεδόν ολοκληρωτικά αυτοματοποιημένη».

Σχετικά με τον νέο δείκτη μισθών, επεσήμανε ότι έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, «της οποίας το πόρισμα για την κατασκευή ενός νέου αξιόπιστου δείκτη μισθών αναμένεται πριν από το τέλος της χρονιάς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από την επόμενη χρονιά, ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών θα γίνεται με τον δείκτη μισθών και όχι με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Η ποσοστιαία μεταβολή του ίδιου δείκτη θα χρησιμοποιείται για την ετήσια αναπροσαρμογή του ύψους των εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών».

Για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε ότι όλα τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού, καθώς σε καμία χώρα ο δείκτης γονιμότητας δεν είναι πάνω από το 2,1, που αποτελεί το όριο, για να μείνει σταθερός ο γηγενής πληθυσμός. «Ως εκ τούτου, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχουν συνδέσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο επιβίωσης των συνταξιούχων. Λόγω του ότι το σχετικό όριο στη χώρα μας δεν μεταβλήθηκε κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς, καμία αλλαγή στα όρια αυτά δεν προβλέπεται να γίνει μέχρι το 2027» διευκρίνισε.

Σχετικά με το θέμα της ακρίβειας, ο υφυπουργός Εργασίας δήλωσε ότι, σύμφωνα με διάφορες έρευνες γνώμης, «η ακρίβεια αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει σειρά μέτρων, τα οποία έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, καθώς ο ρυθμός του πληθωρισμού στην Ελλάδα είναι ήδη ελαφρά χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στα τρόφιμα. Με βάση πρόσφατη μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος, η ελληνική οικονομία χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισμό, κυρίως στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ αν απομονωθεί η επίδραση των έμμεσων φόρων στις τελικές τιμές μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι τιμές στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαφορετικές από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Για τις μετακλήσεις εργατών, ο κ. Τσακλόγλου ανέφερε ότι ήδη έχουν υπογραφεί διακρατικές συμφωνίες για τη μετάκληση εργαζομένων και γίνονται διαπραγματεύσεις για τη σύναψη και άλλων παρόμοιων συμφωνιών, κυρίως για μετακλήσεις εργατών σε τομείς όπως η γεωργία και οι κατασκευές. Όπως τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, «η ανεργία μπορεί να έχει μειωθεί θεαματικά τα προηγούμενα πέντε χρόνια, παραμένει, ωστόσο, σε υψηλό επίπεδο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ήδη παρατηρούνται μεγάλες στενότητες σε πολλούς τομείς της αγοράς εργασίας. Οι μετακλήσεις αποτελούν πάντα το τελευταίο σκαλί στη διαδικασία κάλυψης των αναγκών και ο πρώτος στόχος παραμένει η επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

