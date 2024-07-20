Συνολικά 32 άτομα συνελήφθησαν, 21 άνδρες και 11 γυναίκες, που σύμφωνα με την αστυνομία δημιούργησαν επεισόδια χθες βράδυ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην πλατεία Βικτωρίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα σωματικής βλάβης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο συγκέντρωσης- πορείας ατόμων στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Βικτωρίας, τα συγκεκριμένα άτομα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, κρατώντας δοκάρια, πετούσαν πέτρες, γυάλινα μπουκάλια και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο,

Μάλιστα προκάλεσαν ζημιές, σε υπηρεσιακό εξοπλισμό.

Οι αστυνομικοί κάνοντας χρήση δακρυγόνων και τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΡΑΣΗ και Ο.Π.Κ.Ε. που έσπευσαν να ενισχύσουν, πραγματοποίησαν 40 προσαγωγές ατόμων 32 εκ των οποίων συνελήφθησαν.

Στην κατοχή τους καθώς και στο σημείο που έλαβαν χώρα οι επιθέσεις, όπου οι συμμετέχοντες έρριψαν πλήθος αντικειμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4- στειλιάρια,

ξύλινο κοντάρι,

6- αντιασφυξιογόνες μάσκες,

3- κράνη,

πυροσβεστήρας,

4- σακίδια και τσαντάκι,

2- κινητά τηλέφωνα,

πανό,

γάντια και κλειδιά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

