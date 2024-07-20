Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην Τριανταφυλλιά Σερρών.
Λίγο πριν τις 3 στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 20, 2024
🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥 στην περιοχή #Τριανταφυλλιά #Σερρών
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
Σε εξέλιξη η φωτιά στο Φαλακρό Δράμας
Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη 17 Ιουλίου στο όρος Φαλακρό της Δράμας. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
