Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο 20χρονος, το όχημα του οποίου μετά τα μεσάνυχτα εξετράπη της πορεία του στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και κατέληξε στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Από το τροχαίο, το οποίο έγινε στο ύψος του Φλοίσβου, τραυματίστηκαν ο οδηγός του αυτοκινήτου και η 20χρονη συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Η νεαρή νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, με κατάγματα. Μάλιστα, από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, εκσφενδονίστηκε από το όχημα, ενώ 30 μέτρα μακριά βρέθηκε και η μηχανή του οχήματος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε πως: «Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε την αιτία καθώς ο οδηγός δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, που σημαίνει πως ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να οδηγεί, δεν γνωρίζει (να οδηγεί)».

«Έχει μεγάλη σημασία πως ο άνθρωπος αυτός δεν έχει μπει σε διαδικασία να βγάλει δίπλωμα και οδηγεί, θέτοντας σε κίνδυνο και τον εαυτό του και όποιον βρίσκεται στο όχημά του και τους υπόλοιπους οδηγούς», τόνισε.

Ερωτώμενη σχετικά επισήμανε πως δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο, ενώ σημείωσε πως έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι της Τροχαίας αλλά και οι παραβάτες.

Το ΑΤ Καλλιθέας διεξάγει έρευνα σχετικά με το τροχαίο, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ.

Πηγή: skai.gr

