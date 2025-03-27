Τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε στο Καστέλι Κισάμου την Τετάρτη, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το σχετικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα παιδί που διέσχιζε την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, παρασύρεται από διερχόμενο μηχανάκι που οδηγούσε ένας νεαρός.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, στο βίντεο φαίνεται ένα αγόρι να περνάει τον δρόμο και ένα μηχανάκι εμφανίζεται στο πλάνο, παρασέρνει το παιδί και σύρεται επίσης στο οδόστρωμα για κάποια μέτρα.

Ευτυχώς, το χτύπημα ήταν δια της τεθλασμένης και το παιδί, παρά τη σύγκρουση, σηκώθηκε αμέσως και μάλιστα έτρεξε να κοιτάξει αν ο οδηγός της μηχανής είχε χτυπήσει!

Ο οδηγός όμως όχι μόνο δεν φάνηκε να έχει πάθει κάτι σοβαρό, αλλά έσπευσε και να σηκώσει το μηχανάκι και να εξαφανιστεί!

Στη συνέχεια φαίνονται περαστικοί να πλησιάζουν το παιδί για να του προσφέρουν βοήθεια.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΑΤ Κισσάμου διενεργούσε έρευνα για να εντοπίσει τον οδηγό της μηχανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες στην Κίσσαμο η οδική συμπεριφορά μοιάζει να έχει επανέλθει σε παλιά, άσχημα πλαίσια και μάλιστα η αστυνομία έχει ξαναρχίσει να κάνει εντατικούς ελέγχους και να μοιράζει κλήσεις.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.