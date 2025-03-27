Τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα και κατέληξε στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Από το τροχαίο, το οποίο έγινε στο ύψος του Φλοίσβου, τραυματίστηκαν ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου και η 20χρονη συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Μάλιστα, χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός οδηγός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η κατάσταση της υγείας της 20χρονης, κρίνεται περισσότερο σοβαρή.

Το ΑΤ Καλλιθέας διεξάγει έρευνα σχετικά με το τροχαίο, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο λωρίδες της Λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία είχε διακοπεί λόγω λαδιών και θραυσμάτων στο οδόστρωμα, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα.

Πηγή: skai.gr

