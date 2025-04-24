Τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του δαχτυλιδιού στο Μαρούσι, νωρίς τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ταξί εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SKAΙ, ο οδηγός του ταξί έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στο οποίο βρισκόταν μόνος. Το όχημα δεν ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλο διερχόμενο όχημα.

Ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του.

Πηγή: skai.gr

