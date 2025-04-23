Λογαριασμός
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στον Βοτανικό - Βίντεο από το σημείο

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά που σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, σε χώρο όπου υπάρχουν απορρίμματα

UPDATE: 22:32
Βοτανικός

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού στην Αθήνα, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, σε χώρο όπου υπάρχουν απορρίμματα. 

Μήνυμα 112 που εστάλη καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο με κλειστές πόρτες και παράθυρα. 

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βοτανικός Φωτιά
