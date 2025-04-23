Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά επί της οδού Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού στην Αθήνα, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, σε χώρο όπου υπάρχουν απορρίμματα.

Μήνυμα 112 που εστάλη καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικό χώρο με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε οικοπεδικό χώρο στην περιοχή του #Βοτανικού



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

