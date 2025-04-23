Σε έξαρση οι ψηφιακές απάτες εν μέσω οικονομικής αστάθειας

Σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, όπως αυτές που προκαλούνται από αυξήσεις δασμών, γεωπολιτικές εντάσεις ή άλλες αναταράξεις στην αγορά, οι κίνδυνοι απάτης αυξάνονται δραματικά. Οι επιτήδειοι συνήθως προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αβεβαιότητα για να παρασύρουν αφελείς καταναλωτές και επενδυτές.

Σύμφωνα με την Kaspersky, η άνοδος των τιμών και η ανασφάλεια γύρω από τις προμήθειες αγαθών καθιστούν το ηλεκτρονικό εμπόριο έναν εύκολο στόχο για τους απατεώνες. Οι καταναλωτές συχνά πέφτουν θύματα από ψεύτικες ιστοσελίδες και πλαστά ηλεκτρονικά μηνύματα, που προσφέρουν "εκπτώσεις πριν από τους δασμούς". Αυτές οι προσφορές φαίνονται δελεαστικές, αλλά πολλές φορές κρύβουν κινδύνους, καθώς οι χρήστες ενδέχεται να παραχωρήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να προχωρήσουν σε αγορά προϊόντων, που δεν παραλαμβάνουν ποτέ.

Στο μεταξύ, οι αναταράξεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αναγκάζουν πολλές επιχειρήσεις και καταναλωτές να αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές. Αυτή η βιασύνη συχνά παρακάμπτει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, επιτρέποντας στους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να εισάγουν πλαστά προϊόντα ή κακόβουλο λογισμικό.

Ενδεικτικά, η Kaspersky αποκάλυψε την ύπαρξη μιας εξελιγμένης παραλλαγής του ιού Triada, ο οποίος εγκαθίσταται σε πλαστές συσκευές Android, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να αποκτούν πλήρη έλεγχο της συσκευής.

Επενδυτικές απάτες

Η οικονομική αστάθεια ανοίγει, επίσης, τον δρόμο για επενδυτικές απάτες. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν ψεύτικες προσφορές και καμπάνιες phishing, για να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα ή να προκαλέσουν πανικό στην αγορά.

Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πρόσφατη φημολογία για την αναστολή των δασμών, η οποία προκάλεσε προσωρινή άνοδο της αγοράς, προτού διαψευστεί, επιβεβαιώνοντας πόσο γρήγορα μπορεί η παραπληροφόρηση να επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές αγορές.

Πώς να προστατευτείτε

Για να μειώσουν τον κίνδυνο, οι καταναλωτές πρέπει να επαληθεύουν τη νομιμότητα των πωλητών, να χρησιμοποιούν ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και να είναι επιφυλακτικοί με προσφορές, που φαίνονται υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές. Οι επενδυτές, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες πηγές και να αποφεύγουν επικίνδυνες προσφορές.

Για παράδειγμα, η χρήση μιας αξιόπιστης λύσης κυβερνοασφάλειας, που ανιχνεύει phishing και μπλοκάρει ύποπτες ιστοσελίδες, είναι επίσης σημαντική για την προστασία από διαδικτυακές απάτες και κακόβουλο λογισμικό, ειδικά σε αυτές τις περιόδους.

Η προσεκτική ενημέρωση και η χρήση κατάλληλων εργαλείων ασφαλείας μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τους επενδυτές να παραμείνουν ασφαλείς, ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας και αναταραχής στην αγορά.

