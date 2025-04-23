Τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή, στο ρεύμα από Πειραιά προς Γλυφάδα - Τραυματίστηκε δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή συνέβη λίγο πριν τις 11:30 στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλοίσβου.

Λόγω του ατυχήματος έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της Καλλιθέας προς το σημείο του ατυχήματος.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο καθοδικό ρεύμα της Ελευθερίου Βενιζέλου - Κηφισίας στη Νέα Ερυθραία.

Πηγή: skai.gr

