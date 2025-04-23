Τροχαίο στην Αττική Οδό: Κατέληξε ο 20χρονος αναβάτης της μοτοσικλέτας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι κάτω από άγνωστες συνθήκες, ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που ανεφλέγη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν άνδρα σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ο 20χρονος αναβάτης του δικύκλου διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, αλλά έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

