Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι κάτω από άγνωστες συνθήκες ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που ανεφλέγη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν άνδρα σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ομαλή πλέον η κυκλοφορία στο σημείο σύμφωνα με την Αττική Οδό.

Τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 22, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.