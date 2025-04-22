Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου - Σε σοβαρή κατάσταση αναβάτης μοτοσικλέτας - Βίντεο από το σημείο

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο - Ομαλή πλέον η κυκλοφορία σύμφωνα με την Αττική Οδό

UPDATE: 22:49
Αττική Οδός: Τροχαίο στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. 

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν ότι κάτω από άγνωστες συνθήκες ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που ανεφλέγη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν άνδρα σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον αναβάτη του δικύκλου, ο οποίος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό. 

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Ομαλή πλέον η κυκλοφορία στο σημείο σύμφωνα με την Αττική Οδό. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Αττική Οδός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark