Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην εθνική Αθηνών-Κορίνθου

Κανονικά και χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κυκλοφορία να έχει ομαλοποιηθεί στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, όπου υπήρχαν νωρίτερα η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο.
Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας χθες, Δευτέρα του Πάσχα επέστρεψαν στην Αττική, συνολικά 129.624 οχήματα. Συγκεκριμένα 69.400 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 60.224 από την Αθηνών-Λαμίας.
Επιπρόσθετα σήμερα από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έχουν περάσει 45.756 οχήματα από τα διόδια της Ελευσίνας και 33.730 από τα διόδια Αφιδνών.
