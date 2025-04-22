Ομαλοποιήθηκε η κίνηση στην εθνική Αθηνών-Κορίνθου

Κανονικά και χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κυκλοφορία να έχει ομαλοποιηθεί στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, όπου υπήρχαν νωρίτερα η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας χθες, Δευτέρα του Πάσχα επέστρεψαν στην Αττική, συνολικά 129.624 οχήματα. Συγκεκριμένα 69.400 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 60.224 από την Αθηνών-Λαμίας.

Επιπρόσθετα σήμερα από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έχουν περάσει 45.756 οχήματα από τα διόδια της Ελευσίνας και 33.730 από τα διόδια Αφιδνών.

