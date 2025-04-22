Μεταμόρφωση: Συνελήφθη 46χρονος που έκλεψε ταξί

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη, χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Χαλανδρίου, ένας 46χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, αφαίρεσε ταξί που μόλις είχε σταθμεύσει γυναίκα οδηγός στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Αμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης και μετά από αναζητήσεις υπό το συντονισμό του Κέντρου, το όχημα εντοπίστηκε λίγα λεπτά μετά να κινείται με μεγάλη ταχύτητα επί της λεωφόρου Καποδιστρίου στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Αστυνομικοί της άμεσης κάλεσαν σε έλεγχο τον οδηγό, αλλά αυτός, μόλις τους είδε ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγει της σύλληψής του. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα από ικανή απόσταση ασφαλείας, καλώντας διαρκώς με χρήση φάρου και ηχητικών σημάτων τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα.

Στη συνέχεια, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε σε ένα δρόμο στην περιοχή του Χαλανδρίου και τράπηκε σε φυγή τρέχοντας, όμως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο μετά κρυμμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

