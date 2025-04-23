Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρήτη: Καταστροφές στο κέντρο του Ηρακλείου μετά την εκκένωση της κατάληψης του Ευαγγελισμού

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης του Ευαγγελισμού, πραγματοποιήθηκε το πρωί , με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να παραμένουν πέριξ του κτιρίου

Κρήτη: Καταστροφές στο κέντρο του Ηρακλείου μετά την εκκένωση κατάληψης

Ένταση προκλήθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 22-4-2025 στο κέντρο του Ηρακλείου, στη διάρκεια πορείας ατόμων, που αντέδρασαν στην εκκένωση της κατάληψης του Ευαγγελισμού. Μερίδα ατόμων , μάλιστα, προκάλεσε καταστροφές σε υποκαταστήματα τραπεζών και ΑΤΜ, αλλά και σε βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης του Ευαγγελισμού, πραγματοποιήθηκε το πρωί , με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας να παραμένουν πέριξ του κτιρίου , μέχρι και αυτή την ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηράκλειο Κρήτη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark