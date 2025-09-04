Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη 4/9 στις 6:55 στον δρόμο Κιάτο – Σούλι, στη θέση Αρκούδα στο Κιάτο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, Ι.Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονη συγκρούστηκε με φορτηγό που οδηγούσε ζευγάρι, ηλικίας 70 ετών ο άνδρας και 61 ετών η γυναίκα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα η 25χρονη και τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες του άλλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Π.Υ Κιάτου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

